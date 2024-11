Commémoration du 11 novembre : le retour en images avec Info Chalon

Le retour en images avec Info Chalon.

Un évènement commémoratif placé sous le signe du souvenir pour tous les soldats tombés au combat lors de la Première Guerre Mondiale et qui, au fil des décennies, est devenu un puissant symbole de mémoire et de cohésion nationale.

En présence des élus de l’entente de la Paroisse, des autorités militaires, des pompiers, mais aussi des représentants d’associations et des enfants des écoles, le maire Raymond BURDIN a lu à l’assemblée présente le message adressé au monde combattant de Monsieur Sébastien LECORNU, ministre des Armées et des Anciens combattants et de Monsieur Jean-Louis THIERIOT, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens combattant.

Christophe FREAUX s’est vu remettre, quant à lui, par Monsieur Pierre PINARD, Président de l’Union des Anciens Combattants, l’insigne de 7 ans de porte-drapeau.

Christophe avait notamment pris part à des opérations extérieures d’envergure en Somalie et en Yougoslavie.

Amandine CERRONE

Crédit photos : Lucien DESCOMBES