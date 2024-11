Beaune - Une expérience inégalée : 4 000 références de vins pour la Fête des Grands Vins qui se poursuit ce samedi

Depuis ce matin, la Bourgogne ouvre les portes de son terroir exceptionnel à l’occasion de la 151e Fête des Grands Vins. Cette édition, inaugurée par la ministre Nathalie Delattre, met en lumière les défis des vignerons tout en offrant une expérience sensorielle unique. Avec 84 appellations et 4 000 références à la dégustation, cet événement, le plus ancien du monde viticole, célèbre l’excellence et la diversité de la Bourgogne.

Ce vendredi 15 novembre a marqué l'ouverture officielle de la 151e Fête des Grands Vins de Bourgogne, un événement incontournable pour les amateurs de vin, les professionnels et les passionnés de la Bourgogne viticole. Organisée au Palais des Congrès de Beaune par la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB), cette manifestation, qui est la plus ancienne fête viticole de France et peut-être du monde, attire chaque année plus de 7 000 visiteurs venus de France et de l’étranger.

