Le Full Combat Academy rayonne sur le ring

Avec 3 titres de champions et 4 vice-champions lors du Championnat de Bourgogne Franche-Comté de K1, le Full Combat Academy a de quoi bomber le torse. Plus de détails avec Info Chalon.

Un grand bravo aux boxeurs de la Team Full Combat qui ont porté haut les couleurs du Full Combat Academy au Championnat de Bourgogne Franche-Comté de K1. Pour certains, c'était une première expérience en compétition, tandis que d'autres ont confirmé leur talent en s'imposant brillamment face à des adversaires coriaces bien décidés à ne pas se laisser priver de titres.

Ce succès collectif est le fruit de l'effort de chaque membre de l'équipe, qui a fait preuve d'engagement, de persévérance, et surtout d'un esprit de groupe exceptionnel.

«Je tiens particulièrement à souligner la cohésion et l'esprit d’équipe qui ont marqué cette journée. Bien au-delà des résultats, c'est cette solidarité – dans les échauffements, le soutien mutuel, et les encouragements de tous pour tous – qui fait la vraie force de notre Team. Chacun a contribué à sa manière, créant une dynamique où l'entraide et la motivation collective ont porté nos boxeurs sur le ring», nous explique Atef Ammari, le président du Full Combat Academy, «Merci aux supporters qui se sont déplacés pour apporter leur énergie et leurs encouragements : votre présence a été un véritable atout, ressentie par chaque combattant».

Un clin d'œil spécial aux plus jeunes du groupe, Enzo Patriarche, Mahé Malfondet et Haikel Bensdira, qui ont montré un courage exemplaire et une détermination admirable.

«Par leur engagement, ils inspirent toute l'équipe et incarnent les valeurs de courage et de ténacité que nous cultivons dans le sport», précise le président du club.

Résultats :

K1 Light

• Enzo Patriarche (Benjamins - 37kg) : Vice-champion, s'incline en demi-finale face à Noam.

• Mahé Malfondet (Minimes - 47kg) : Victoire en quart de finale contre Abdelrahman; s'incline en demi-finale face à Alessio.

• Haikel Bensdira (Cadets - 52kg) : Vice-champion, s'incline en finale face à Jessie.

• Adem Haj (Juniors - 63,5kg) : S'incline en demi-finale contre Mathéo.

• Brahim Jrad (Juniors - 57kg) : Champion, victoire en demi-finale contre Yanis, puis en finale face à Tony.

• Manon Gilot (senior -55kg) : Championne, victoires en quart de finale contre Maud, demi-finale contre Amélie, et en finale contre Alissia.

Ring



• Jessy Le Jeune (Séniors B - 67kg) : Vice-champion, s'incline en demi-finale face à Ilyes.

• Maxime Carlin (Séniors B - 71kg) : Victoire en quart de finale contre Nelson; s'incline en demi-finale à la suite d'une technique irrégulière, avec pour conséquence un nez cassé.

• Camerone Le Jeune (Sénior A) : Champion en K1, victoire en finale face à Ewan; vice-champion de full contact, s'incline en finale face à Ewan.

«À tous ceux qui s’étaient inscrits au championnat mais n'ont pas eu d'adversaire comme Inès Jourdheuil, Abdelkrim Tarkhani, Ilian Calvin Cazeaux,Mahmoud Yassini et Kilian Casagrande, ne vous découragez pas ! Gardez votre motivation intacte car une nouvelle opportunité vous attend : les régionaux dans une autre discipline arrivent bientôt. C'est l'occasion de prouver votre valeur et de représenter fièrement le club. Continuez à vous entraîner avec sérieux, vos efforts seront récompensés. Toute l'équipe est derrière vous, restez concentrés et déterminés ! Donnez le meilleur de vous-même, visez le plus loin possible et pourquoi pas le titre, comme l'ont fait d'autres champions de notre club ! Nous croyons en vous et sommes fiers de vous voir porter nos couleurs ! Allez-y à fond !», ajoute Atef.

Le fer de lance de la Team Full Combat, Abdelrahman Ammari, se prépare activement pour confirmer sa place de N°1 Français dans la catégorie Juniors - 63 kg cette année. Fort de son impressionnant palmarès, avec trois titres de champion de France en full contact, K1, et kickboxing l'année dernière, Abdelrahman vise à maintenir son rang et à défendre ses titres avec la même détermination.

Rendez-vous le 22 novembre à Auxerre (Yonne) pour le Champion régional de Bourgogne Franche-Comté de kickboxing, où la Team Full Combat entend bien continuer à briller avec 23 boxers inscrits.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati