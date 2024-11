Ils se sont mobilisés pour la semaine nationale de la ‘Lutte contre la Dénutrition’

Info Chalon a rencontré ‘Le Collectif Chalonnais Lutte contre la Dénutrition ‘ qui s’est mobilisé par la mise en place d’un stand place de la cathédrale, dans le cadre de la semaine nationale de la dénutrition.

Qu’est-ce que la dénutrition? « On est dénutri quand on perd du poids, des muscles, de la force, ou quand on n’en a pas assez, et que cela fragilise notre santé ! ».

Quels sont les signes qui peuvent alerter ? « Un enfant qui s’arrête de grandir et de prendre du poids - un malade traité pour le cancer qui a des nausées et un manque d’appétit - une personne atteinte de maladie chronique qui diminue son alimentation et ses activités - une personne âgée qui n’a plus la force ou l’envie de faire les courses ou la cuisine - une personne qui a perdu l’appétit - des vêtements qui ‘flottent’ ou des crans de ceinture resserrés ! ».

Quels sont les risques pesant sur les personnes dénutries ? « Une immunité moins efficace causant un plus grand risque d’infection - Un affaiblissement physique avec fatigue, perte de force, difficulté à marcher ou monter les escaliers, risque de chutes et de fractures - Une baisse du moral et un risque accru de la dépression - une aggravation des maladies chroniques et de la dépendance ! ».

Comment la prévenir ? « Par une alimentation plaisir (manger des protéines tous les jours, une alimentation diversifiée…), de l’activité physique régulière (marcher ou faire du vélo, de la gymnastique…) et maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire au quotidien ! ».

Comment on y répond ? « En reprenant des forces (enrichir son alimentation par des protéines et en énergie), en demandant conseil (auprès d’un diététicien) ou en consultant votre médecin traitant ou d’autres professionnels de santé ! ».

Quelques chiffres ? « Oui, en France, 2 millions de personnes en situation de dénutrition, dont 30% de personnes hospitalisées, 10% des enfants hospitalisés, 10% de personnes à domicile de + de 70 ans et 40% des malades atteints de cancer ! ».

J.P.B