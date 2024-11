Education Nationale : La Saône-et-Loire au-dessus de la moyenne nationale pour tous les examens

Ce sont les chiffres mis en-avant lors de la présentation du bilan de la rentrée... La baisse des effectifs se poursuit dans le 1er degré. Près de 700 élèves en moins en primaire, plus de 330 da,s me secondaire...

Communiqué :

Liliane Ménissier, Inspectrice d’Académie – Directrice Académique des Services de l’Education Nationale de Saône-et-Loire, a présenté le bilan de la rentrée 2024 dans le département le 14 novembre 2024 lors du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN).



1- Les effectifs

Dans le primaire, la baisse de la démographie se poursuit en Saône-et-Loire avec une perte de 725 élèves au total par rapport à la rentrée 2023.

Les taux d’encadrement dans les classes primaires continuent de s’améliorer avec, en moyenne, moins de 21 élèves par classe avec des effectifs moindres dans les écoles en secteur rural confortant le soutien à la ruralité.



92,7 % des classes de GS/CP/CE1 comptent moins de 24 élèves par classe (conformément à la demande institutionnelle).



Les effectifs dans le primaire

· Secteur public : 40 690 élèves au total soit - 695 élèves par rapport à 2023.

· Secteur privé : 3721 élèves soit - 30 élèves par rapport à 2023.



Dans le secondaire, la rentrée 2024 confirme une baisse des effectifs par rapport à 2023 avec une perte de 332 élèves.



Les effectifs dans le secondaire (collèges et lycées)

· Secteur public : 36 022 élèves soit - 266 élèves par rapport à 2023.

· Secteur privé : 5640 élèves soit - 66 élèves par rapport à 2023.



Les effectifs aux collèges

· Secteur public : 20 867 élèves soit - 176 élèves par rapport à 2023.

· Secteur privé : 3180 élèves soit - 53 élèves par rapport à 2023.



Les classes de collège comptent, en moyenne, entre 25 et 26 élèves par classe.



Concernant les élèves scolarisés dans les dispositifs relatifs à l’adaptation et au handicap, les effectifs ne cessent d’augmenter avec 4555 élèves au total, soit une augmentation de 2 % par rapport à 2023 (+ 8.69 % par rapport à 2021).

Le réseau de l’école inclusive s’enrichit par conséquent de 2 nouveaux dispositifs ULIS[1] au collège Robert Schuman de Mâcon (ULIS TSA[2]) et à l’école primaire Mandala-Delaunay de Louhans (ULIS TFC[3]).



Les résultats aux examens

Les résultats aux examens ont aussi été présentés. Ils confirment, cette année encore, des résultats supérieurs aux résultats nationaux.

[1] ULIS : unité localisée pour l’inclusion scolaire



[2] TSA : troubles du spectre de l’autisme



[3] TFC : troubles des fonctions cognitives