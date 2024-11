TOC TOC, une comédie hilarante sur les troubles obsessionnels compulsifs, samedi 23 novembre à Bey

Connaissez-vous le syndrome Gilles de la Tourette ? C’est un trouble obsessionnel compulsif (TOC) qui pousse le patient, malgré lui, à ponctuer ses phases de grossièretés aussi inattendues que gênantes. Fred en souffre et il attend, comme les cinq autres patients atteints de différents tocs, l’arrivée du Dr Stern.

Toc Toc est une pièce de théâtre écrite par Laurent Baffie, créée en 2005. « C’est une pièce extrêmement rythmée qui évoque les troubles obsessionnels compulsifs (TOC), drôle et touchante à la fois, très bien écrite », explique Hélène Decroocq.

Synopsis : Le Dr Stern, de renommée mondiale, est un spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs. Il ne consulte que très rarement en France. Les six personnes qui bavardent dans sa salle d’attente ont dû patienter de nombreux mois pour obtenir une consultation. Mais l’éminent thérapeute se fait attendre, bloqué à Francfort par les aléas du transport aérien. Devisant ensemble, jouant au Monopoly pour tromper leur ennui, les patients vont apprendre à se connaître et même tenter une thérapie de groupe… ponctuée par les incontrôlables tocs des uns et des autres.

Fred, Vincent, Marie, Blanche, Lily et Bob sont tous atteints d’un TOC : coprolalie, arithmomanie, nosophobie, toc de vérification, incapacité à marcher sur les lignes... Les TOC s’entassent, se bousculent et se mélangent dans la salle d’attente du docteur toujours absent !

Un entracte est prévu avec buvette et crêpes. Bonne représentation !

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

TOC TOC, de Laurent Baffie (mise en scène Hélène Decroocq)

Samedi 23 novembre 2024 à 20 h 30 (durée 1 h 45 avec entracte)

Salle des fêtes de Bey (71)

Entrée 9 € / à partir de 14 ans +

Réservation par mail : [email protected] / par tél. : 06 83 58 34 10 / ou sur place