Concert de l’Harmonie municipale-La Vaillante : un beau succès !

En cet après-midi du 11 novembre, une certaine effervescence régnait du côté de la salle Marcel Sembat, où les nombreux spectateurs se pressaient pour assiste au concert.

Dans la continuité des commémorations de la libération de la ville, l’Orchestre d’Harmonie de Chalon avait choisi le thèmedes musiques des années 40 en France et ailleurs et promis des surprises ….

Elles ne tardèrent pas, puisque le concert débuta avec un aird’accordéon et des valseurs dans le style de l’époque. Un des charmes de la musique c’est de mélanger les genres, et cettepériode le permet : musette, refrains populaires immortels,chansons patriotiques en temps de guerre et découverte desrythmes jazzy venus d’Amérique.

Très vite les quelques 700 spectateurs se laissent portés par lesmélodies de Lili Marleen, la Mer ou Mon ami se saint Jean. Emotion garantie avec le chant des Partisans et l’évocationmusicale du Jour le plus long. Humour aussi avec la chanson parodique Qu’est- ce qu’on attend pour être heureux qui révéla l’orchestre de Ray Ventura. Et peut-être pour certains,l’envie d’accompagner les danseurs, dans leurs évolutions surces classiques du jazz.

Tous les ingrédients étaient réunis pour un concert réussi : un programme musical varié, bien agrémenté par la mise en scèneet par la présence tout en humour et pleine de talent, du maitre de cérémonie et chanteur, Leon Roch, qui a très vite su ravir le public qui n’a pas ménagé ses applaudissements.

Un grand bravo aux musiciens et à leur Directeur musical Jean Happillon , aux élèves de la classe de saxophone du conservatoire de Chalon et à leur professeur Jean Luc Miteau, et aux organisateurs qui n’ont pas manqué d’associer à ce moment musical intense , Jacques Forest , Président de l’harmonie municipale , trop vite disparu il y a peu.