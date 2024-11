Les Petits Culottés s'engagent aux côtés de la fruitière de gestion forestière du Haut-Jura

Cette initiative marque un engagement fort de l’entreprise en faveur de l’environnement et de la préservation des forêts locales, après les dégâts causés par les scolytes. Pour pondre leurs œufs, ces petits insectes creusent des galeries sous l'écorce et entraînent la mort de l’arbre.

Un projet local et collaboratif

La Fruitière de Gestion Forestière du Haut-Jura gère ces parcelles et avait déjà pour objectif un projet de reboisement. Cependant, elle cherchait à rassembler les fonds nécessaires pour le mener à bien. C’est donc ensemble que la Fruitière et Les Petits Culottés ont concrétisé ce projet commun.

« Plutôt que d'aller replanter des arbres loin de chez nous, c'est tout naturellement que l'on a préféré le faire en local. Là où il y a des besoins et où l'on peut avoir un impact très concret, suivi par des organismes sérieux » explique Matthieu Batteur, cofondateur des Petits Culottés.

Grâce à des connexions locales, la marque a été mise en relation avec la Chambre d’Agriculture du Jura et finalement avec la Fruitière de Gestion Forestière, facilitant ainsi la réalisation de ce projet de reboisement.

Une action pour redonner vie aux forêts touchées

Sur un hectare réparti en trois lots de parcelles appartenant à plusieurs propriétaires locaux, un reboisement sera entrepris pour remplacer les plantations d’épicéas, fortement exposées aux attaques de scolytes, par des essences locales plus à même de faire face aux changements climatiques.

Cette opération vise non seulement à restaurer l’équilibre écologique, mais aussi à soutenir l’économie locale en valorisant les terrains déboisés.

Une mobilisation collective

Le lancement officiel de cette opération de reboisement aura lieu le mardi 12 novembre 2024, en présence de plusieurs acteurs locaux et nationaux engagés dans la préservation de l'environnement.

Parmi eux, Les Petits Culottés représentés par leurs fondateurs, la Fruitière avec son gestionnaire Nicolas Dezecache, l’équipe de la société IDARAT, spécialisée dans le reboisement et enfin, les propriétaires des parcelles concernées.

À propos de Les Petits Culottés

La marque Les Petits Culottés continue de transformer le quotidien des familles françaises, en offrant des solutions éco-responsables, locales et transparentes. Aujourd’hui, plus de 100 000 parents lui font confiance. Les Petits Culottés proposent les premières couches naturelles et écologiques et le premier lait infantile BIO français, disponibles en abonnement, garantissant ainsi praticité et engagement éco-responsable.