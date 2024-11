Jolie performance pour les jeunes du Wallaby 71

Ils s'appellent Léonie, Lola, Enoha et Léo et ils ont porté fièrement les couleurs du club de boxe de Chalon sur Saône. Sur les 9 assauts, 8 ont été remportés par les jeunes chalonnais dans le cadre des Interclubs qui se déroulaient à Sens. Coachés par Alexis et Anthony, c'est une jolie fierté pour ce club montant dans la discipline. A noter que Anthony et Steven ont obtenu leurs examens pour le Gant Jaune, en parallèle à Besançon.