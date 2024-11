GESTION DES DECHETS - SMET 71 - "Mais où sont les députés et le représentant de l'Etat ?" s'insurge Marie Mercier

C'est une expression publique quasi inhabituelle chez Marie Mercier, très habituée au consensus et à l'apaisement républicain. Signe que la situation du SMET 71 suscite de véritables inquiétudes, c'est bien la sortie de la sénateur de Saône et Loire. Découvrant la situation de l'établissement à l'occasion des prises de parole de ses prédécesseurs au micro, Marie Mercier a demandé à ce qu'elle soit saisie, "on va demander ce lissage de bon sens auprès de la Ministre. L'argent public, ce sont nos impôts, il nous revient de trouver les bases d'un dialogue et de revenir à la pratique". Clôturant les prises de parole, la sénateur a pointé l'absence de représentants de l'Etat, "c'est à l'Etat de cloturer cet anniversaire. C'est à lui de s'exprimer. On ne doit pas être seuls" avant de reprocher les absences des députés de Saône et Loire, Aurélien Dutremble notamment, sur ce dossier majeur dans le vivre-ensemble.

Laurent Guillaumé