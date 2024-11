Malgré un contexte économique qui se tend, des emplois par centaines étaient à pourvoir sur le Grand Chalon

On aurait pu craindre un ralentissement sur le front de l'emploi sur le territoire du Grand Chalon. Avec plus de 5000 visiteurs, c'est un nouveau record pour le salon de l'emploi.

Organisé conjointement par le Grand Chalon et la Mission Locale du Chalonnais, le salon de l'emploi a été une nouvelle fois couronné de succès. A raison de deux fois par an, on aurait pu craindre que l'événement s'essouffle quelque peu. Il n'en est rien bien au contraire, avec des employeurs toujours plus nombreux et un public toujours plus présent. Même si le contexte économique national se tend quelque peu, alors que des plans sociaux sont annoncés ici ou là, le territoire du Grand Chalon reste pour le moment préservé.

Les inquiétudes des chefs d'entreprise sont nombreuses et bien légitimes, avec des carnets de commande qui s'étiolent au fil des mois. Pour autant, les besoins de main d'oeuvre sont évidents.

Du côté des services à la personne... impossible de répondre à la demande

Faute de mains disponibles, les inquiétudes sont vives dans le secteur du service à la personne. "C'est un vrai sujet, qui risque de mettre à mal la stratégie du maintien à domicile" pointe Isabelle Fleury pour l'entreprise Les Ailes d'Argent, "on est obligé de dire non très régulièrement à des sollicitations, faute de personne à mobiliser". Si la question de la rémunération a longtemps été pointée du doigt, comme un repoussoir de la profession, " ce n'est plus vrai. Cela s'est professionnalisé. La rémunération est supérieure à un SMIC dans le métier, sans compter de nombreux avantages, à l'image du véhicule de fonction. Nos besoins sont réels, d'autant plus avec le vieillissement accéléré de la population. Les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure du mur devant nous".

Chez Atlantic, même si il y a un sérieux coup de froid sur les pompes à chaleur en France, avec la révision d'un certain nombre d'objectifs, et la réduction des politiques fiscales faute de moyens publics, pas question de venir mettre à mal leurs ambitions. Sur le salon de l'emploi, le spécialiste français de la pompe à chaleur ne manquait pas de sollicitations, d'autant plus que la première pierre de sa nouvelle usine sera posée jeudi 28 novembre sur SaôneOr.

Les besoins en terme d'emplois sont bien réels et se maintiennent sur le bassin du Grand Chalon. Signe de la vitalité du territoire et des ambitions portées par les pouvoirs publics locaux, et on ne peut que s'en féliciter.

