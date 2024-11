Le Beaujolais Nouveau est à la fête ce jeudi soir à Saint Jean de Vaux

On vous donne RDV le jeudi 21 novembre à partir de 18h, au terrain du Liboureau, à Saint-Jean-de-Vaux. Venez célébrer la tradition du Beaujolais Nouveau dans une ambiance conviviale et festive !

Le 21 novembre, c'est la date officielle du Beaujolais Nouveau 2024! C'est l'occasion de célébrer l'arrivée de ce vin jeune, fruité et festif, qui est traditionnellement dégusté dès sa mise en bouteille.

