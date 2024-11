Jocelyne Drigon, 64 ans au service de la Musique

Lors de l’Assemblée Générale de l’association châtenoyenne Accordéons Musique et Chants, la présidente Anne-Marie Recordon a tenu à rendre un juste hommage à une femme connue et reconnue dans le milieu de la Musique, s’agissant de Jocelyne Drigon. En effet Dame « Joce » a souhaité lever le pied du Conseil d’Administration de l’association, tout en restant au sein de celle-ci.

Comme l’a rappelé la présidente, Jocelyne Drigon ce sont des décennies d’implication dans la musique puisqu’elle a débuté avec un accordéon en mains dès l’âge de 10 ans, ce qui lui a permis aussi de connaître son Gilbert avec qui elle partage sa vie depuis. Une belle histoire !

Au travers de nombreux concours d’accordéons elle obtiendra un diplôme de professeur de musique ce qui lui a permis de donner ses premiers cours en 1974, ou encore des cours de solfège au sein de l’harmonie municipale de Chatenoy le Royal, dont « cousin » Gilbert en fut le directeur musical et une Harmonie devenue depuis La Banda Desperados.

Jocelyne fut la créatrice et directrice de l’orchestre d’accordéons juniors, à la tête d’une trentaine de musiciens et passage obligé pour rejoindre l’orchestre Accordéon Club. Nous sommes en 1980.

En 1990 Jocelyne prendra la présidence et emmènera l’Accordéon Club en finales à Paris, enlevant au passage le Challenge Max Francy offert par le Président de la République et ce de 1983 à 1988, classant l’école première de France pendant 6 ans. Quant à l’Accordéon Club il se classait parmi les meilleurs de France. Des échanges sont organisés entre orchestres d’accordéons de Prague en Tchécoslovaquie et en Pologne.

De fusion en évolution l’association des devenue Accordéon Musique et Chant que l’on connait pour la qualité de ses prestations et de ses concerts. Jocelyne en a été la vice-présidente active jusqu’à cette soirée du jeudi 14 novembre 2025 ou elle a souhaité passer la main.

C’est donc près de 64 ans qui auront vu une passionnée de musique se mettre au service de cet Art pour le transmettre à d’autres musiciens. Dans la vie il y a des moments qui vous permettent de découvrir des gens dont vous appréciez leur discrétion tout en constatant leur efficacité dans un domaine qui est leur, mais aussi parce qu’ils savent transmettre leur façon d’être et de vivre ce qu’ils font.

En tant que correspondant de Presse sur la commune de Châtenoy le Royal pendant près de 20 ans, permettez-moi de personnaliser un peu ce papier. En effet ma rencontre avec Jocelyne, comme avec Gilbert mais aussi les descendants, a été pour l’homme que je suis une grande et belle découverte humaine et je tenais à faire ce petit salut amical. Merci « Joce ».

JC Reynaud