OCTOBRE ROSE - Les Rock Cheerleaders de Chalon ont apporté leur soutien à Toujours Femme

L'association les Rock cheerleaders a décidé cette année de s'impliquer dans la lutte contre le cancer du sein. Pendant tout le mois d'octobre, ses adhérents ont pu acheter des porte-clés et des "cheerbow" (noeuds typiques que portent les cheerleaders dans leur cheveux). Ces accessoires ont été financés intégralement par l'association et le bureau s'est engagé à reverser l'intégralité des recettes à une association luttant contre le cancer du sein. Les membres ont été très sensibles à cette cause puisque les recettes de cette opération se sont élevées à 480€.

Les Rock cheerleaders ont remis cette donation à l'association Toujours Femme ce dimanche à l'occasion d'un entraînement. La présidente et la vice présidente de l'association Toujours Femme ont été touchées par l'accueil que leur ont réservé les cheerleaders à la fin d'un entraînement et impressionnées par la petite démonstration proposée. Mme ROCHET, présidente, a remercié vivement tous les membres de l'association pour leur générosité en indiquant que l'argent récolté servirait au bien-être des femmes en cours de traitement (sophrologie, soins esthétiques).