Avril Cosmétique BIO : 3 ans, ça se fête !

Samedi 16 novembre, la boutique Avril Cosmétique BIO fêtait son 3ème anniversaire. Plus de détails avec Info Chalon.

Avril Cosmétique BIO, la boutique de la marque Avril et ses produits cosmétiques certifiés bio, fêtait ses 3 ans ce samedi lors d'une journée spéciale dédiée à ses fidèles clients et aux nouveaux venus.

Créée en France, en 2012, cette marque pour une cosmétique plus naturelle et engagée a pour credo de «rendre la cosmétique bio accessible à tous», comme on peut le lire sur son site Internet.

C'était une journée importante pour l'équipe de Chalon-sur-Saône, à savoir Lola, Lisa, Michèle (alias Mimi), Camille mais aussi Gaga de Mâcon.

Sur les étagères rose pastel, les clientes et clients peuvent retrouver des produits pour le corps, le visage et les cheveux, des produits à destination d'un public masculin, pour les bébés, et aussi des huiles végétales. Y compris des accessoires pour le maquillage, la salle de bain, ainsi qu'une gamme de produits rechargeables.

Chez Avril Cosmétique BIO, pas de budget com', de commerciaux, de publicité ou d'emballages. À noter que la boutique participe à 1% For The Planet, une initiative louable qui permet à des entreprises de reverser 1% de leur chiffre d'affaires directement aux associations agréées de leur choix.

La boutique remercie chaleureusement ses partenaires, à savoir Clara Rodriguez de Kraft, Le Palais des Thés, les reines de Chalon-sur-Saône (Jade André, Tatiana Millot, Emma Beaufils et Angeline Louro Desbois) et l'illustratrice Charlotte de L'Atelier Histoire de Famille.

Cette journée était aussi l'occasion de se faire un modelage des mains, un make up flash ou de participer à des jeux concours.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati