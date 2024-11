Les élèves de Jean Vilar se donnent à fond pour « La color-run » au profit de l’association ‘Ailes Aident’ de Rully

1014 kilomètres c’est le nouveau record de la distance parcourue par les élèves de 4e ! Le photoreportage de la course.

Mardi 19 novembre de 14h à 16h, les professeurs d’E.P.S du Collège Jean Vilar ont organisé une ‘Color Run’ dans l’enceinte et aux abords du collège au profit de l’association Ailes Aident de Rully dont le but est de favoriser l’accès aux soins et accessoires de bien-être aux personnes atteintes de cancer.

Ce collège, dirigé par Marc Bruandet, assisté de ses adjoints Marie Amiot et Anne Laure Mouton, s’inscrit comme l’un des établissements scolaires solidaires sur Chalon. Aussi, ils avaient mobilisé 7 classes pour 175 élèves de 4e afin de les sensibiliser à une bonne cause et développer leur esprit de solidarité en courant pour cette association.

Une course ‘Color Run’ pilotée et placée sous la surveillance des professeurs d’E.P.S : Ludivine Sparta, Olivier Gilares, Laura Philippe, Céline Minard, Laurent Lauriot ainsi que de nombreux professeurs.

Un événement qui s’est déroulé en présence de Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Brigitte Caillet, Présidente de l’Association Ailes Aident de Rully.

Devant les élus présents, les jeunes qui couraient en binôme, ne se sont pas économisés afin d’établir une nouvelle performance, puisque 635 kilomètres avaient été parcourus l’année dernière et cette année le nouveau record est tombé avec 507 tours, soit 1014 kilomètres !

A 15 heures 45, avait lieu la remise d’un chèque à l’Association d’un montant de 1 225 euros.

(photographies de classes réalisées avec acceptation du collège!)

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B