Sensibilisation au "devoir de Mémoire", les cadets de la gendarmerie de Saône et Loire en pleine immersion lors des cérémonies du 11 novembre.

L'Association :

L'association des cadets de la gendarmerie de Saône-et-Loire (ACGEND71) créée le 31 mai 2023 a été reconnue d’intérêt général en 2024. 12 personnes issues de l’entreprise, de l'éducation nationale, de la gendarmerie, de la fonction publique, en activité ou retraités sont au conseil d’administration.

Les cadets de la gendarmerie sont sous l’autorité de l’association et l’encadrement est composé de militaires d'active et de la réserve opérationnelle la gendarmerie.

L'habillement, l'hébergement, l'alimentation, les matériels et les transports des cadets pendant les 12 jours de la mission d'intérêt général sont financés intégralement par les sponsors.

Cette année, les cadets sont 25 avec 10 garçons et 15 filles entre 16 et 17 ans tous titulaires du Service National Universel (SNU) plus une mission d’intérêt général dans le cadre du SNU2, ce qui représente déjà 14 jours au total d’imprégnation militaire.

Rappel des 3 phases du SNU :

1) Cohésion : 15/16 ans - rencontre d'autres jeunes au cours d'un séjour collectif de 15 jours en internat dans un autre département

2) Mission d'intérêt général : 16/17 ans - découverte de la gendarmerie & du devoir de mémoire

3) Engagement : 17/18 ans - orientation vers une préparation militaire gendarmerie.

La Mission d’Intérêt Général gendarmerie 2024 2025 :

25 cadets âgés de 16 à 17 ans, 15 cadettes, 10 cadets.

Ils ont 12 jours d’activité avec la gendarmerie nationale de Saône et Loire, dont 2 journées d'intégration aux vacances de Toussaint avec la découverte de la gendarmerie, ses missions, ses personnels et ses moyens, le séjour au Lycée de Fontaines et ils auront un autre séjour en immersion aux vacances de Printemps (découverte unités spécifiques de la gendarmerie, justice, intervention professionnelle, tradition militaire, baptême de promotion) et 2 journées de mission d'intérêt général (participation à un dispositif de sécurité à l'occasion d'un rassemblement de personnes).

Le séjour « Devoir de Mémoire » à Fontaines :

Ils ont passé un séjour mémoriel avec un voyage à Paris à la découverte des Invalides, du Sénat et prise en compte de la Flamme sous l’Arc de Triomphe afin de raviver la Flamme à la cérémonie du 11/11 à Chalon sur Saône.

Lors de cette période prolongée du 11 novembre, les cadets, encadrés par le lieutenant Gérald Chevrier et des militaires de réserve, étaient au lycée Agricole de Fontaines où ils ont suivi des cours théoriques et une formation pratique de self-défense sur le tatami du gymnase et une mission de recherche avec lecture de carte, utilisation des différents moyens de recherche.

Lundi soir 11 novembre, ils étaient mis à l’honneur pour la cérémonie au monument de Chalon sur Saône avec ce symbole fort de notre République la flamme rapportée après avoir ravivé celle sous l’Arc de Triomphe.

Daniel Massault président de l’association et le lieutenant-colonel Loisier, présents à la cérémonie du 11 novembre à Chalon, tous deux initiateurs en Saône et Loire de la première promotion en 2023, sont satisfaits de voir cette deuxième promotion avec plus de jeunes engagés dans ces missions citoyennes et d'intérêt général.

S’engager dans les cadets de la gendarmerie, c’est aussi porter un intérêt certain pour les autres. Ces missions ont pour objectifs :

Développer l'esprit de citoyenneté, l'intérêt général et l'engagement. Faire découvrir les 350 métiers de la gendarmerie et proposer un lien fort à de futurs réservistes ou cadres de la gendarmerie. Faire des cadets des citoyens éclairés sur la gendarmerie et la société.

Crédit photos : Association Cadets de le Gendarmerie/C.Cléaux

C.Cléaux