NEIGE - VERGLAS - La vigilance orange étendue ce jeudi

En l'espace de quelques heures, les prévisions météorologiques se sont nettement dégradées. Pour le moment, la Saône et Loire demeure en vigilance jaune.

La vigilance orange a été renforcée par Météo France pour la journée de jeudi. Les premières averses de neige et de grésil ont été signalées sur le Couchois notamment et sur les hauteurs du département. Pour la journée de jeudi, la Saône et Loire reste en vigilance jaune, alors que l'Allier, la Nièvre, la Côte d'Or, la Loire, l'Ain, le Rhône sont placés en vigilance orange.