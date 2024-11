Nouvelle opération «Roses Blanches» pour le Lions Club Saôcouna

L'opération aura lieu ce samedi 23 novembre dans la galerie marchande de Carrefour Chalon Sud. Plus de détails avec Info Chalon.

Comme chaque année, le Lions Club Saôcouna lance sa traditionnelle opération «Roses Blanches» dans la galerie marchande de Carrefour Chalon Sud. Cette année, ce sera le samedi 23 novembre, de 10 heures à 18 heures, et au profit du réseau VIF Chalonnais et la Salle Mélanie du Commissariat de police de Chalon-sur-Saône.

Créé le 25 novembre 2016, le réseau VIF (Violences Intra familiales) Chalonnais est un engagement fondamental de l'équipe municipale menée par Gilles Platret qui a ainsi été mis en œuvre. L'objectif de ce réseau est de diagnostiquer, de sensibiliser et de coordonner l'ensemble des interventions des professionnels concernés afin de prévenir les actes de violence et accompagner les victimes (prise en charge psychosociale, matérielle, juridique, hébergement des femmes, traitement des enfants victimes directes ou indirectes).

En appelant ce numéro, porte d'entrée du réseau VIF, les victimes de violences familiales, femmes ou hommes, avec ou sans enfants, résidant dans le périmètre du réseau*, bénéficient d'une écoute, de conseils et d'un accompagnement adapté à leur situation et dans leurs démarches pour sortir du silence. Pour rappel, tous les acteurs du réseau VIF ont signé une charte de déontologie afin de définir clairement les engagements de chacun.

Quant à la Salle Mélanie, il s'agit d’une salle d'audition pour les mineurs victimes. Elle permet de les interroger dans un environnement chaleureux. Enregistrés et filmés, ces enfants n'ont donc pas besoin de réitérer à maintes reprises leur témoignage. Un épisode souvent traumatisant.

C'est la 4ème année que le Lions Club Saôcouna reverse le produit de la vente de roses blanches au réseau VIF Chalonnais et la 3ème année au profit de la Salle Mélanie du Commissariat de police de Chalon-sur-Saône. La 1ère année, le Lions Club Saôcouna a acheté du mobilier et des poupées sexuées, créées afin d'aider les enfants à mieux identifier les différentes parties du corps et permettre de faciliter l'expression autour des situations violentes et/ou traumatiques. La 2ème année, le Lions Club a acheté deux casques audio.

Pour ce faire, une équipe de 8 bénévoles sera présente sur deux stands de part et d'autre de la galerie marchande de Carrefour Chalon Sud.

Pour la modique somme de 2 euros la rose blanche, vous faites une bonne action et un ou une heureuse. Possibilité de paiement par carte bancaire.

Le Lions Club remercie chaleureusement Les Jardins de Nathalie, fleuriste au 5 Rue de la Citadelle, pour avoir fourni les 400 roses blanches nécessaires à l'opération.

Vous êtes victime de violence dans le cadre de votre foyer ? Contactez le réseau VIF Chalonnais au 0800 800 071 (appel gratuit) ou en cliquant ici.

* Périmètre du réseau : Chalon-sur-Saône, Châtenoy-le-Royal, Saint-Rémy, Saint-Marcel et Champforgeuil.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati