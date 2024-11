AVIS DE DECES - Monsieur Michel DERAIN

SAINT-DÉSERT



Sylvette DERAIN, son épouse ;

Marie-France, Edwige, Véronique,

ses filles, et Gilles son gendre ;

Élisabeth, sa fille de cœur ;

Thibault et Pauline,

Nina et Harmony,

ses petits-enfants ;

Arsène et Adrien,

ses arrière-petits-enfants ;

ses belles-sœurs, neveux et nièces, cousins, cousines,

ainsi que ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel DERAIN

survenu à l'âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 26 novembre 2024 à 10 heures en l'église de Saint-Désert.

Michel repose à la chambre funéraire Mansuy de Buxy.

Des dons au profit de la recherche contre la maladie de Parkinson seront possibles.

Pas de plaques. Fleurs naturelles uniquement.

Nous tenons à remercier le pôle gériatrie de l'hôpital de Chalon-sur-Saône, pour leur gentillesse et leurs bons soins.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.