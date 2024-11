‘Chalon de la B.D.’ : Rencontre avec François Robin, l’illustrateur du calendrier 2025 'Balade en chalonnais'

François Robin, le peintre illustrateur à l'origine du superbe calendrier 2025 'Balade en chalonnais', était présent pour la première fois lors de la 5e édition de la Bande Dessinée à Chalon-sur-Saône qui s’est tenu le week-end dernier.

C’est à l'issue de sa rencontre avec Florent Bouteillon, co-organisateur du salon et propriétaire de la librairie spécialisée l'Antre des bulles, qu’il est commissionné pour réaliser ce calendrier illustré. Bien qu’il ne soit pas du milieu de la Bande Dessinée, il est dans les métiers d’art depuis 35 ans et a été illustrateur pour des architectes, pour la musique, et ne s’est jamais arrêté depuis…

C'était une première participation au salon ‘Chalon de la B.D’ assurément réussie pour François Robin, très satisfait de l'accueil du public chalonnais et grand chalonnais.

Olivia MR