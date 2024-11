Venez vous mesurer aux pompiers, militaires, policiers nationaux et municipaux, gendarmes, Croix-Rouge et STAC pour récolter des dons pour le téléthon !

Des urnes pour les dons libres en faveur du Téléthon seront mises en place également. Le photoreportage info-chalon.com

Un point presse s’est déroulé le jeudi 21 novembre à 15h30, au Salon d'Hnneur pour la présentation de l'opération "Ils Pédalent ... Nous pédalons pour le Téléthon" sur le thème ‘Mesurez-vous aux Pompiers, Militaires, Policiers nationaux & municipaux, Gendarmes, à la Croix-Rouge et à la STAC au profit de l'AFM Téléthon’, telle est l’action (+ de 16 ans) mise en place et pilotée par la Police Municipale de Chalon-sur-Saône pour récolter des fonds pour le Téléthon 2024 qui se déroulera Place de Beaune à Chalon-sur-Saône, du vendredi 29 novembre à 19 h au samedi 30 novembre à 19 h (soit 24 h).

Un événement qui s’est déroulé en présence de Bruno Legourd, 1er Adjoint, d’Estelle Boyer Commandant de Police et Chef de Service par intérim du Commissariat de Police de Chalon-sur-Saône, du Commandant Thomas Chottin, Chef d’Escadron de la Gendarmerie de la Compagnie de Chalon-sur-Saône, du commandant Alexandre Monin de la Caserne des Sapeurs Pompiers de Chalon-sur-Saône, d’Anh Desgeorges, Chef de Service de la Police Municipale assisté de Patrick Jeannin… de Marie Christine Martinet, Coordinatrice départementale de l’A.F.M téléthon, de Christophe et Géraldine Thuillier (société Fitness Park, partenaire de l’opération), de Pierre Zelenkauskis, Responsable Prévention-Contrôle-Médiation à la société Transdev Bourgogne Franche-Comté…

Extraits du discours prononcé par les organisateurs Anh Desgeorges et Patrick Jeannin :

P. J : « Bonjours à toutes et à tous ! Cette année la Police Municipale de Chalon-sur-Saône va organiser l’animation du Téléthon 2024 en partenariat avec Fitness Park qui gracieusement va mettre à disposition une dizaine de vélos. Donc le but sur 24 heures, de 19 heures le vendredi soir, à 19 heures le samedi soir, c’est de tenir la cadence sur les vélos, au moins pour toutes les forces de sécurité ici présentes et bien sûr en fonction de leur disponibilité. Il faudra néanmoins être le maximum, sinon certains feront un peu plus de vélo. Nous aurons sur toute la durée de l’événement, notre autre partenaire qui est le COSCA qui va être présent pour les boissons chaudes, boissons froides et petites collations et également de la mise à la vente pour tout ce qui est alimentation (crêpes, gaufres…). Nous, on va gérer tout le fonctionnement de mise en place dès le début de l’après midi du vendredi, de façon qu’à 19 heures tout soit mis en place, l’affichage, les banderoles… et on espère qu’il y aura une grosse affluence, surtout le samedi après-midi […] On va avoir avec Fitness Parc à 11 heures du matin une délocalisation de leurs cours et l’après midi un coach à 15 heures qui fera une animation sportive […] Ce que l’on espère aussi c’est qu’il y est un maximum de kilomètres de fait car comme vous le savez 1 km égal 1 euros. Les gens qui viendront assister à cette animation sans y participer pourront également faire des dons puisqu’il y aura des urnes installées. Merci à toutes et à tous ! ».

A.D : « Je rappelle que cette année, c’est un challenge de cohésion entre corps constitués et non un challenge inter-constitués. Je rappelle également les objectifs du Téléthon, c’est que l’on est là pour récolter des dons et soutenir la recherche, les malades et surtout l’accompagnement des familles ! ».

Pour cette 2e édition, dont l’idée initiale avait été mise en place par Thomas et Gaël, gendarmes à Chalon, cette année, c’est la Police Municipale qui prend le relais pour organiser l’événement, aidée par les partenaires de la société Fitness Park et du COSCA. Une animation qui sera un moment de communion entre corps constitués des métiers de la sécurité, dans lequel, ils devront se confronter au public dans un défi visant à récolter des fonds au profit du Téléthon puisque chaque kilomètre parcouru rapportera 1 euro.

Si l’année dernière l’objectif des 300 kilomètres par rameur (4) avait été atteint et permis de récolter 1 200 euros, on espère cette année avec les dix vélos installés par la société Fitness Park, battre un nouveau record !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B