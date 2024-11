Joseph Bijon, un musicien né, en tournée avec Mireille Mathieu

Bon sang ne saurait mentir ! Joseph Bijon est bien occupé depuis quelques semaines en étant intégré dans le groupe de musiciens qui accompagnent Mireille Mathieu du Canada en Allemagne et bientôt dans d’autres pays d’Europe avant une grande tournée en France et en Europe.

Pour expliquer il faut savoir que Joseph est le fils de Eric Bijon, accordéoniste et de Sandrine Drigon, pianiste et vous l’aurez compris petit fils de Gilbert et Jocelyne Drigon. C’est dire si la musique coule bien dans ses veines. Si vous ajoutez à cela qu’il a vécu à coté de Clément, son cousin et fils de Christophe Drigon, batteurs, tout est dit.

Apprendre et comprendre

S’il a commencé à tâter la batterie, il a bifurqué sur la guitare avec les conseils de son père lequel lui a conseillé de commencer par la guitare classique.

C’est à l’âge de 7 ans qui entre au Conservatoire de Chalon sur Saône en guitare classique, puis fait un peu de musique actuelle en apprenant aussi le fonctionnement du matériel tels que« syntés », pédales, etc.. ou encore la musique assistée par ordinateur. « Je suis allé jusqu’au bout de mes études et j’ai rencontré un professeur, venant d’Argentine, qui a provoqué un déclic dans ma tête en me disant : tu sais quand tu joues de la musique, tu peux lire la partition mais tu peux aussi l’interpréter différemment et tu te rendras compte que le compositeur a vu que telle note va avec telle autre note et tout cela te fait une phrase, puis une autre phrase et que toutes ces phrases se répondent. Ceci m’a ouvert les yeux sur plein de choses et notamment sur le son, la matière d’attaquer les notes avec les doigts et je me suis rendu compte que c’était super. »

En route pour le métier de Musicien

Après l’obtention de son Bac littéraire option Musique au lycée Pontus de Tyard en 2015, Joseph obtient un Diplôme d’Etudes Musicales en 2016 et décide de faire la Musique son métier. Il commence alors à s’intéresser au Jazz en considérant que cette musique offrait plus de vocabulaire et qu’elle semblait ouverte à plein de styles, ce qui lui permet d’obtenir un nouveau Diplôme d’Etudes Musicales en 2018

Du coup notre musicien part dans une école supérieure à Bâle qui lui permet au terme de cinq d’études, d’obtenir un Master et surtout d’avoir fait une belle rencontre avec un grand musicien natif du Bénin, lequel accompagne de nombreux grands musiciens du Jazz : « Il a une manière très particulière de jouer de la guitare en incorporant sa musique venue d’Afrique avec le langage Jazz et ça fait un truc unique qui m’a beaucoup plus. » nous précise Joseph.

Cette rencontre cruciale à laquelle s’est ajoutée celle du chef de l’Orchestre National de Jazz dont il a eu la chance de faire le programme en 2020, lui ont donné confiance en lui d’autant que le choix d’être dans cette orchestre s’est fait parmi de nombreux autres musiciens. « En discutant avec le chef et en l’écoutant j’ai appris à être ma propre personnalité et je me suis dit j’ai le droit d’être moi dans ma musique et les gens m’apprécient pour ça. »

L’oiseau prend son envol

Fort de tous ces conseils et de toutes ces formations qualifiantes et enrichissantes sur le plan musical, Joseph compose, entre autre pour le groupe ARC qui s’est produit l’an dernier lors de la soirée Jazz à Châtenoy le Royal. Il écrit pour guitare et batterie, un peu folk, un peu rock. Il intègre d’autres groupes et est heureux de pouvoir faire et vivre de ses premiers concerts.

Son père Eric est accordéoniste de Mireille Mathieu, après avoir travaillé avec Mano Solo. Il se trouve que pour la récente tournée au Canada de Mireille Mathieu il fallait un guitariste. Joseph a été choisi pour cette tournée. Il s’est bien intégré avec les autres musiciens qui accompagnent la chanteuse.

De retour de trois semaines en Allemagne, Joseph Bijon est admiratif devant cette femme âgée de 78 ans et qui chante comme elle chante « C’est impressionnant de la voir sur scène » dit-il. Dans quelques jours, courant décembre, ce seront des concerts en République Tchèque, puis en Turquie en février, d’autres encore sont prévus jusqu’en octobre 2025 ou trois concerts sont prévus à l’Olympia à Paris avant de partir en tournée en France, Belgique et Suisse.

Un agenda bien rempli auquel va s’ajouter une sortie d’album, des répétitions sont en cours avec d’autres groupes, mais aussi il est l’artisan, avec son cousin Clément Drigon, du Concert Jazz, devenu une institution sur Châtenoy le Royal, prévu pour le 29 mars 2025. info-chalon.com reviendra sur cette soirée.

JC Reynaud