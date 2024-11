Le Conseil d'Etat a jugé "irrecevable" le recours déposé par C8 sur la question de l'attribution des fréquences TNT

C'est le sujet qui anime le monde de la télévision française. La décision éventuelle de l'ARCOM de sanctionner le groupe CANAL + en attribuant la fréquence TNT utilisée par la chaine C8 au groupe Ouest-France secoue la planète audiovisuelle française. Canal + avait déposé un recours devant le Conseil d'Etat avant même que la décision de l'ARCOM soit prise et entérinée. Alors faire un recours contre quoi ? Le Conseil d'Etat a tranché, en précisant que le recours déposé était finalement prématuré puisque il s'agit "juste" d'une présélection et pas de la décision définitive.

Reste que la chaiine C8, la plus lourdement impactée par l'éventuelle décision de l'ARCOM mettrait au chômage quelques 400 personnes, selon les éléments communiqués par le groupe CANAL+ , l'un des plus gros acteurs du petit et du grand écran français. Une conséquence lourde de sens qui pourrait ne pas rester sans conséquences.

Le Conseil d'Etat a précisé que cette "liste de présélection" ne vaut "ni attribution pour les candidats qui y figurent, ni rejet définitif pour les autres", et ne peut donc pas être attaquée. Reste que la fin d'exploitation de la chaine TNT entrera en vigueur à compter du 28 février 2025, un délai relativement court qui plonge dans l'expectative C8 mais aussi NRJ12 notamment. Une bien drôle de manière de gérer finalement...

Laurent GUILLAUMÉ