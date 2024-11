BASKET FAUTEUIL - ELAN CHALON – LE PUY - Duel au sommet ce samedi au Colisée à 16H

L’Elan Chalon dont on connait l’excellent début de saison avec cinq victoires au compteur pour autant de rencontres sera en effet opposé à l’un de ses coleaders, également invaincu, à savoir les Aigles du Puy en Velay.

Les Ponots comptent parmi les formations les plus huppées du basket fauteuil en France depuis plusieurs années déjà. Au palmarès long comme le bras. Accession à l’élite en 2015 après plusieurs titres de N1C N1B vianqueur de la Coupe de France en 2023, vice champions de France à plusieurs reprises, et surtout champions de France en titre. Les hommes de Franck Bornerand qui n’est autre que le sélectionneur de l’équipe de France, se souviennent bien de ce 18 mai dernier quand au Colisée ils ont triomphé du Cannet pourtant favori, ce après un match très disputé et une prolongation (73/66). Parmi eux un certain Colin Higgins, international canadien, joueur de talent très fort scoreur, ainsi qu’Omar Zidi le capitaine et Raimunds Beginskis, éléments majeurs.

Revenir au Colisée constituera à n’en pas douter un moment fort pour les Aigles du Velay. Que deux néo Chalonnais vivront sans doute aussi intensément, à savoir l’international Rémi Bayle et Karlis Gabranovs, mutés à l’intersaison.

Sandra Cléaux la coach sait qu’il s’agira là d’un match test pour ses garçons. « Il va nous permettre de nous situer. Si l’on contrôle leur jeu de contre attaque et leur jeu extérieur, ce sera bien. Si on ne replit pas, on s’expose à subir la loi de cette équipe qui est supérieure à nous. Ensuite, sur attaque placée, il va falloir que l’on contrôle leurs shooteurs. Et surtout que l’on n’aborde pas ce match comme on l’a fait à Toulouse. »

Pour ce match, Youssoupha Diouf qui se plaint de douleurs dorsales et Chemssedine Dahmani , qui, légèrement grippé ne s’est pas entraîné mercredi, risquent d’être diminués.

Coup d’envoi 16 h dans la grande salle du Colisée.