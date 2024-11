Carnet blanc : Félicitations à Aziza et Kais.

Kais Marzouk et Aziza Bennegui ont uni leur vie ce samedi 23 novembre 2024 en mairie de Saint Rémy en présence de leurs enfants Camélia, Ayoud, Ales et Zakaria.

Pascale Barbier adjointe à la mairie, officier d’état civil par délégation, a procédé, ce samedi 23 novembre, à l’union par les liens du mariage de :

Kais Marzouk, plaquiste, né le 24 novembre 1992 à Menzel Kamel (Tunisie), domicilié à Saint Rémy, fils d’Ali Ben Fredj Ben Salem Marzouk et de Fatma Bent Monji Gmiza.

et

Aziza Bennegui, agent hospitalier née le 13 juillet 1992 à Saint Rémy (Saône et Loire), domiciliée à Saint Rémy, fille de Khadem Bennegui.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, l’adjointe de la ville a procédé à l’échange des consentements en présence de leurs témoins Hassem May et Lucilia Tarion.

Ensuite, Kais et Aziza ont échangé leurs alliances, alliances apportées par Camélia puis les jeunes époux, les témoins et l’adjointe au maire ont signé le registre de mariage civil.

Info-Chalon adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux !

C.Cléaux