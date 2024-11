Le département secoué par les vents violents... les sapeurs-pompiers multiplient les sorties

Saillenard, Sennecey le Grand, Brienne, Oslon, Saint Germain du Plain, La Chaux, Lessard en Bresse, Etang sur Arroux, Verjux, Laives, Bantanges, Branges, Saint Christophe en Bresse, Chauffailles, Lux... on ne compte plus les sorties des sapeurs-pompiers ce lundi matin. La Saône et Loire n'est pas encore au pic de l'épisode de vents violents. Pour le moment, il s'agit essentiellement de toitures, de cheminées, d'arbres sur la chaussée ou de cables électriques. La prudence est vraiment de mise ce lundi.