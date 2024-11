Les aquarelles de Jean-Luc Durand exposées dans le hall de la mairie de Saint Rémy jusqu’au 8 janvier 2025.

Le hall de la mairie de Saint Rémy accueille en ce moment, et ce jusqu’au 8 janvier 2025, les œuvres de l’aquarelliste Jean-Luc Durand.

La dernière exposition de Jean-Luc Durand à St Rémy, c’était en 2022 avec un thème plus sur l’eau. Avec cette nouvelle exposition d’aquarelles sur Chalon, on retrouve ses oeuvres sur l'eau et en plus, l’artiste nous invite à flâner au gré des rues de la ville, à regarder les rues autrement, découvrir tout simplement Chalon.

Ce n’est pas la première fois que le peintre expose à Saint Rémy, il fût d’ailleurs, le premier à présenter ses toiles dans le hall de la mairie, à la demande d’Amélie Vion adjointe à la culture, il y a maintenant 10 ans.

L’exposition devrait avoir un franc succès et voir passer de nombreux visiteurs et amateurs de belles toiles tant l’artiste est très apprécié et connu sur le chalonnais.

Le vernissage a eu lieu vendredi 22 novembre en présence de Madame le maire Florence Plissonnier, de l’adjointe à la culture Amélie Vion, d’élus, d’habitants…

Exposition gratuite, tous les jours aux horaires d’ouverture de la mairie sauf le samedi et le dimanche.

C.Cléaux