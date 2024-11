Marché de Noël de Givry : rendez-vous le 7 décembre de 10h à 20h

La ville de Givry vous invite à célébrer les fêtes de fin d’année dans une ambiance chaleureuse et conviviale lors de son Marché de Noël Artisanal et Gourmand le samedi 7 décembre, de 10h à 20h.

Cet événement festif, qui se tiendra dans la Halle ronde et dans la rue de l’Hôtel de Ville, est l’occasion idéale de préparer les fêtes de fin d’année, de trouver des cadeaux uniques et de profiter d'animations pour toute la famille.

Une journée sous le signe de l’artisanat et de la gourmandise



Ce marché regroupera de nombreux exposants qui partageront avec passion leurs créations artisanales et leurs produits du terroir. Les visiteurs pourront découvrir une large gamme de produits alimentaires festifs et des objets artisanaux authentiques – parfaits pour les cadeaux de Noël oupour garnir les tables des fêtes.



Un programme d'animations festif



Le Marché de Noël de Givry propose également une riche programmation d’animations pour ravir petits et grands :



*14h30 et 16h45 : Animations autour du livre "Si ma tortue avait des ailes" par l'association Le Rêve de Marie DREAM

*16h00 : Aubade de l'Harmonie de Givry

*17h30 : Lancement des Illuminations & arrivée du Père Noël !

*18h30 : Concert du groupe Les Gueul'Arts pour clôturer la journée en beauté !



*Toute la journée : Tombola par L'Ecole de Musique de Givry



Restauration sur place



Pour régaler les papilles des visiteurs, une paëlla géante sera préparée et servie toute la journée.



Une petite restauration sera également proposée sur les stands pour que chacun puisse profiter pleinement de ce moment de fête.



Informations pratiques



Pour plus de détails sur le programme, consultez le site internet de la ville de Givry ici.