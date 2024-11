Marché de Noël de Chatenoy-en-Bresse : le retour en images avec Info-Chalon

Le retour en images avec Info Chalon.

Aux alentours des 11h, Madame le Maire, Joëlle Schwob a fait le tour du marché afin de saluer la quarantaine d’exposants en compagnie de ses pairs ainsi que de Monsieur le député, Arnaud Sanvert et de Madame la sénatrice, Marie Mercier.

Puis, tous se sont retrouvés sous la halle afin de lancer les festivités !

Madame le Maire a souhaité remercier l'ensemble des bénévoles, sans qui rien ne serait possible et tous les exposants qui font vivre ce marché.

Vers 16h, c’est la star de la journée qui a débarqué en calèche pour le plus grand bonheur des petits et des grands : le père Noël.

Et pour les plus perspicaces d’entre vous, vous aurez certainement reconnu une figure emblématique de la région chalonnaise derrière le costume rouge et blanc !

(À vos pronostics !)





Le public, quant à lui, a été au rendez-vous.

Indéniablement, ce 8ème chapitre du marché de Noël Chatenoyen, a été couronné de succès !

Même la météo avec un vent assez fort n’a pas réussi à gâcher cette très belle journée !



Amandine Cerrone.