Journée au PROFIT de HELLO ASSO « LIBERER TOM »

Annick THEVENOT, enseignante de yoga (PADMANHATAYOGA), accompagnée de Mr Pascal PERRIN, co-organisateur vous attendent nombreux pour cette JOURNEE DE CŒUR ET DE SOLIDARITE à la Salle des Fêtes de MOROGES. Ils seront accompagnés par Mme Edit GARNIER, kinésithérapeute pour les cours d’initiation Pilates.

Mme Marie Hélène POROT, Mairesse de la commune, touchée par l’histoire de TOM a gracieusement mis à disposition la salle des Fêtes. Nous tenons de nouveau à la remercier pour cet élan de cœur.

Nous remercions également les Sociétés LOCA SON de GIVRY, PAVA PAYSAGE de MELLECEY et la METALLERIE ALLARD de VIGNOLES pour leur générosité à la réalisation de cet évènement.

Rappel des faits : Tom FELIX est mon neveu, fils de ma sœur adorée Sylvie et de Jean Luc, son mari. Ils habitent et travaillent comme instituteurs à SINGAPOUR.

Tom Félix est emprisonné depuis le 09 août 2023 de façon arbitraire en Malaisie. Depuis son incarcération, l’obscurantisme de la justice Malaisienne ne lui a donné aucune possibilité de se défendre ni même d’être entendu pour s’expliquer. Il était tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment.

Son procès est prévu en juin 2025, il risque la peine de mort.

Le combat que mène ses parents, sa sœur LILOU, toute sa famille et ses amis est un engagement permanent et épuisant comme vous pouvez l’imaginer. Pourtant l’espoir et l’énergie qui nous portent seront récompensés. Ce combat de chaque instant mènera à sa libération, nous en sommes persuadés. Il ne peut en être autrement.

Venez partager un instant avec nous, venez diffuser des ondes positives de lumière, de courage, de force, venez nourrir nos cœurs en nous soutenant le 11 JANVIER prochain.

Avec détermination, nous souhaitons que cet évènement touche le plus de monde possible. Parce que le pire n’arrive pas qu’aux autres.

Après les initiations Yoga et Pilates, nous clôturerons cette journée que nous souhaitons la plus heureuse possible, avec un concert donné en 2 parties : l’une assurée par Catherine et Jean Pierre, qui vous emmènera dans leur univers tout en douceur de la chanson Française, et la seconde par le groupe SOUNDVALLEY de St Denis de Vaux avec un style Pop Rock. Ce dernier composé d’Olivia, Axel, Jean-Marc et Pascal, tous des amis, s’est formé l’été dernier. Ils tenaient bien évidemment, à être présent mais également donner leur toute première représentation publique pour Tom et sa famille.



Nous rappelons que la participation à cette journée EST SEULEMENT SUR INSCRIPTIONS AVANT LE 20 DECEMBRE par téléphone 06.81.08.49.36 ou par mail [email protected] .

L’accès est OUVERT A TOUS à tout moment de la journée, pour pratiquer ou non, juste boire le verre de l’amitié, ou écouter de la musique. TOUT EST POSSIBLE !!!!!!!!

ENTREE AU TARIF UNIQUE DE 20€, gratuit pour les mineurs, boissons et petite restauration salée/sucrée offerte.

La recette de cette journée sera INTEGRALEMENT REVERSEE à l’Association « HELLO ASSO LIBERER TOM ».



Nous vous disons à très bientôt ! Jayyyyyy (victoire en Sanskrit)

ANNICK THEVENOT



SUR TOUS LES RESEAUX INSTA ET FACEBOOK FREE TOM FELIX

Comité de soutien @free.tomfelix