Création de l’association des Jeunes Ecologistes Bourgogne

Nous sommes heureux de vous annoncer la création du groupe des Jeunes Ecologistes Bourgogne lors de l'assemblée générale qui s’est tenue à Dijon le 23 novembre.

L’association s’intégrera dans la fédération des Jeunes Écologistes, mouvement de jeunesse de l’écologie politique et solidaire du parti Les Écologistes. Notre objectif est de fédérer les jeunes autour de l’écologie et la justice sociale pour gagner à la fois les luttes culturelles et électorales.

Notre groupe mènera diverses actions de soutien aux groupes des écologistes et de l’union de la gauche ainsi que des évènements et conférences sur les thèmes de l’écologie et de la justice sociale.

Nous ne manquerons pas de faire entendre notre voix dans le cadre des prochaines échéances électorales, notamment les élections municipales.

Nous invitons tous les jeunes qui se retrouvent dans ces valeurs à nous rejoindre.

Le bureau des Jeunes Ecologistes Bourgogne

Louane SAVATON, Hugo MANCINI, Lucie ROUSSEL,

Bastien PONNELLE, Flore BENISTY, Gabriel LAPOSTOLLE