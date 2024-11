M6 / La France a un incroyable talent dernière soirée d'auditions le mercredi 27 novembre à 21h10 sur M6

DERNIÈRE SOIRÉE DES AUDITIONS : UN ULTIME GOLDEN BUZZER À SAISIR POUR ACCÉDER AUX DEMI-FINALES !

Ce soir, dernier round pour franchir l’ultime étape des auditions et accéder aux délibérations du jury en vue des quarts de finale. Les projecteurs sont braqués sur cette dernière soirée pleine de tension : avec un seul Golden Buzzer restant, chaque candidat sait qu’il pourrait accéder directement aux demi-finales et sauter l’étape des quarts. La compétition monte d’un cran, et le public peut s’attendre à une soirée intense, où tout peut basculer.

Pour cette 6ème et dernière soirée des auditions, vous allez découvrir un duo qui vient de Dijon / Paris / Nantes :

Les Angoissés

Ils sont drôles, atypiques et... angoissés ! Ce duo enchaîne humour et musique dans un numéro où le trac est presque un personnage à part entière. Leur énergie et leur audace suffiront-elles à convaincre le jury malgré leur nervosité ? Ils sont prêts à tout pour transformer leurs angoisses en éclats de rire.