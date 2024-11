AVIS DE DECES - Madame Gisèle ISAÏE née PILLOT

CRISSEY



Dominique et Alain Baillet,

sa fille et son gendre ;

Xavier et Fanny,

son petit-fils ;

Hanaé, Oscar,

ses arrière-petits-enfants ;

Henri, son frère ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Gisèle ISAÏE

née PILLOT

survenu le 25 novembre 2024,

à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées lundi 2 décembre, à 10 heures, en l'église de Crissey suivies de la crémation dans l'intimité familiale.

Gisèle repose à la chambre funéraire de Crissey.

Fleurs naturelles ou dons au profit de la recherche contre le cancer.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Roger

son époux, décédé en 2004.