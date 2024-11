L’Epicurien des vignes entre dans le réseau Les Traiteurs de France

Cette distinction vient reconnaitre 16 années de travail et de progression continue depuis la création de l’entreprise en 2008, pour Céline et Philippe Queneau, et leur équipe.

Après deux années très intenses, dont le recrutement d’un chef pâtissier en 2023, la certification ISO 20121 en février 2024 (1er traiteur de Saône et Loire à obtenir cette certification garantissant des réceptions ECO Responsable) et l’entrée au réseau Les traiteurs de France fin novembre 2024, le réseau Traiteur de France vient couronner le tout, faisant de l'entreprise de Saint-Désert, un pilier des réceptions haut-de-gamme en Bourgogne-Franche Comté.

L’entrée dans ce réseau ouvre les portes d’une nouvelle air pour l’entreprise et ces collaborateurs.

Pour rappel, l’association Les Traiteurs de France est le plus grand réseau national des traiteurs organisa- teurs de réceptions haut-de gamme.

Créé en 1997, ce groupement rassemble aujourd’hui 39 membres implantés sur tout le territoire, tous certifié ISO 20121 garantissant des réceptions Eco Responsable et un management engagé.

C’est aussi plusieurs rencontres annuelles comme la convention nationale et la rencontre des chefs ou le salon des partenaires, permettant un échange entre collègues, chefs de cuisine, chefs pâtissier et ambassadeurs de réception.

L’Epicurien des vignes sera en charge de représenter la Bourgogne du sud