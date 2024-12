ECA : Sensibilisation à l'handisport auprès de la jeunesse chalonnaise

Et ce, à quelques jours de la grande messe de l'athlétisme qu'est la Corrida pédestre. Plus de détails avec Info Chalon.

Mercredi 27 novembre, 16 heures, c'est au Stade Léo Lagrange que l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme (ECA) s'est vue remettre un chèque par la Mutualité Française, son partenaire historique.

Un chèque remis d'un montant de 1500 euros en mains propres par Stéphanie Parriaux-Barbier, directrice de projets et responsable communication et partenariat au sein de la Mutualité Française de Saône-et-Loire, à Bernard Lubin, le président de l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme (ECA), un club qui a une section handisport.

«70% de nos activités sont tournés vers le handicap», précise la représentante de la Mutualité Française de Saône-et-Loire, «On se rejoint avec l'ECA sur les valeurs du dépassement de soi, de la santé et la solidarité».

Première entreprise de l’économie sociale et solidaire en Saône-et-Loire, la Mutualité Française de Saône-et-Loire porte les valeurs de solidarité, de respect, d'accompagnement et de confiance. Elle apporte également une réponse adaptée aux besoins sociétaux au travers de 5 secteurs d'activités : Biens médicaux, Santé, Autonomie à domicile, Handicap et insertion professionnelle.

C'est d'ailleurs la Mutualité Française de Saône-et-Loire qui organise la Course des Poussins qui aura lieu ce dimanche 1er décembre, à l'occasion de la Corrida pédestre, organisée chaque année dans les rues de Chalon-sur-Saône par l'ECA.

C'est d'ailleurs Christian Bédouin qui représentera la Mutualité Française le Jour-J.

Deux jeunes handisportifs rejoindront prochainement l'école de l'ECA, comme nous l'indique le président du club.

«C'est une belle approche à la sensibilisation à l'handicap et l'handisport», ajoute ce dernier.





Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati