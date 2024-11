Franck Raviot parrain de la soirée de remise de récompenses aux 10 bénévoles du département et des Trophées aux 10 associations sportives de Châtenoy le Royal.

Cette année 2024 les nominés sont : Carole Auclair ex-présidente du Cyclo club de St Martin en Bresse, Yann Cousin Alliance Chagny Sport Judo, Véronique Briantis présidente de l’Alliance Montcenis, Ludovic Devliger école de rugby de Châtenoy, Maria De Carvalho retraite sportive du Creusot, Yves Desbrosses E.A Le Creusot, Thérèse Dutreuil Tir sportif Le Creusot, Robert Milesi Union Pongiste Le Creusot-Varennes, Sylvie Nury Stade athlétique Autunois, Christophe Nury Stade athlétique Autunois. 10 bénévoles méritants et très impliqués dans leur club.

Comme chaque année, le président du CD71 des OMS Christian Cuénot a remis le trophée du parcours sportif. C’est Gilbert Demont adhérent fidèle et toujours disponible au sein de l’Amicale Boules de Châtenoy qui a été récompensé par Christian Cuénot.

Le coup de cœur de la municipalité a été attribué à Yvonne Le Floch. Monsieur le maire de Châtenoy Vincent Bergeret qui a fait lecture d’un parcours éloquent : Yvonne a débuté en 1985 au club en tant que bénévole non licenciée, elle prendra sa première licence en 1989 et depuis elle n’a cessé de donner en devenant responsable de l’école de tir puis secrétaire, trésorière et bien sûr présidente en 2012 jusqu’à la dernière AG où elle a cédé son poste à deux coprésidents. Elle a encore à ce jour d’autres fonctions à l’OMS, au CDJSEA71 et au niveau fédéral pour le tir (voir article sur Info Chalon).

Deux membres arbitres du Yoseikan et l’ancien président du Basket ont été nominés et ont reçu un trophée prestige, trophées remis par l’OMS à Didier Gaugy et Raphaëlle Jeannet du Yoseikan et à Vincent Gaudillat du Basket.

Des petits intermèdes musicaux avec Christophe Drigon à la batterie, Carl Éric Lambert à la guitare et Virgile Jondot à la basse sont venus ponctuer cette soirée.

Le parrain de la remise des récompenses et des trophées, Franck Raviot s’est exprimé juste avant la remise des trophées aux sportifs des associations de Châtenoy : « C’est un moment particulier je ne vous le cache pas, c’est ici que tout a commencé non seulement sur le terrain mais ici dans cette salle à la galette des rois entre copains. Ici j’ai appris à jouer, à plonger dans le monde du sport, j’ai rencontré des éducateurs comme Jean-Paul Guénot qui m’a donné envie de devenir gardien de but… » et Franck terminera par ces paroles : « un rêve qui est devenu réalité, je me tourne vers les jeunes pour leur dire que passer par le sport rend les choses possibles si on s’investit, si on fait des efforts… le sport c’est la vie. »

Remise des trophées de l’OMS

Basket : Vincent Gaudillat débuts à l’Elan Chalon et un passage à St Rémy, fidèle au club depuis de nombreuses années.

Foot : Equipe U13 championne départementale, équipe U15 vainqueur de la coupe de district.

Judo : Clémentine Dechelotte-Petit championne départementale et classée 3ème au championnat régional catégorie minime, Maria Talala jeune Ukrainienne pour son adaptation à la vie française, elle est parfaitement bilingue et s’est très rapidement intégrée dans le club.

Rugby : secrétaire et en charge de l’école de rugby, les jeunes de l’école de rugby.

UNSS : Equipe futsal classée 8ème au championnat France Académique à Dijon.

Amicale Boules : Michel Desarménien, Françoise Robin maîtres joueurs à la pétanque. Daniel Vieublé maître joueur à la lyonnaise, Gilbert Demont.

Echecs : Equipe évoluant en N4 : Hervé Jardy, Philippe Bonno, Jean-Charles Bosson, Aloïs Greuthier, Alonso Martinez, Jean-Philippe Turquet, Hervé Heinnekein, Mathieu Chevalier.

Tennis de table : Frédéric Gueugneau et Régis Ravel-Chapuis tous deux champions de Saône et Loire, de Bourgogne et 12ème en championnat de France coupe vétérans

Tir Sportif : Juliette Boudard vice-championne de France carabine 10m en poussine à Châlons en Champagne,

Equipe benjamins championne de France pistolet 10m à Châlons en Champagne : Lili André, Clémence Descombin, Timéo Ninot,

Equipe séniors 1 championne de France arbalète 18m à Tarbes : Jacques Mangematin, Hugo André, Thomas Broquié,

Equipe dame 2 vice-championne de France au pistolet standard 10 m : Cécile Le Floch, Nathalie Grepet, Géraldine Michel,

Amélie Pernin vice-championne de France en Match Play arbalète IR900 à Bar-le-Duc

Didier Carlot champion de France arbalète 18m à Tarbes, champion de France arbalète IR900 à Bar-le-Duc.

Yoseikan : Constance Bornet benjamine moins de 37kg vice-championne de France en combat light pieds poings et championne en arme.

Armand Houlmann sénior moins de 66kg médaille de bronze en combat Full pieds poings.

Didier Gaugy et Raphaëlle Jeannet ont arbitré l’Open International à Ostricourt et les championnats de France à Ceyrat.

Pour remercier Franck Raviot d'avoir été le parrain de cette soirée, les membres de l'OMS et monsieur le maire lui ont remis quelques cadeaux.

Pour bien terminer cette remise de trophées, l’ensemble des personnes présentes a été invité à se retrouver au buffet pour un apéritif musical animé par le trio Christophe, Carl Éric et Virgile.

C.Cléaux