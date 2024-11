Rendez-vous au Marché de Noël de Rully ce dimanche 1er décembre

L’association Bouge à Rully vous invite à son traditionnel Marché de Noël, le dimanche 1er décembre, de 10 h à 18 h, à la salle polyvalente de Rully. Un événement incontournable pour plonger dans l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année.



Le marché met à l’honneur des artisans locaux et des produits gourmands, parfaits pour vos emplettes de Noël. Les enfants seront ravis de rencontrer le Père Noël, et un photographe sera sur place pour immortaliser ce moment magique.

Participez également à une tombola avec de nombreux lots à gagner et profitez de la vente de sapins pour parfaire votre décoration de fête.

Une pause gourmande s’impose avec la croziflette, spécialité savoyarde revisitée, accompagnée d’un verre à la buvette. Une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis.