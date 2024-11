Retour sur le repas des anciens du Comité Avenir-Aubépins-Saint-Gobain

Dimanche 24 novembre, 107 personnes ont répondu présent au repas des anciens du Comité Avenir-Aubépins-Saint-Gobain qui avait lieu à la Petite Salle Sembat, comme nous l'indique Maryline Nutte, la présidente de ce comité.

Voici le menu concocté par Bourgogne Traiteur :

Apéritif, gougères et feuilletés de bienvenue

Médaillon de sandre et sa salade

Noix de veau sauce forestière et son gratin dauphinois

Faisselle à la crème, sucrée ou aux fines herbes

Forêt Noire

Café ou thé

Boissons comprises

Cet après-midi était animé en musique par Édouard à l'accordéon et Jean-Michel (voix).

C'était aussi l'occasion pour la présidente du Comité Avenir-Aubépins-Saint-Gobain de présenter celle qui représentera les trois quartiers à l'élection de la reine de Carnaval de Chalon-sur-Saône 2025, à savoir Laurine Lartaut.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati