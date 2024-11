Le Guide de Marloux servira pour la dernière fois le 8 décembre !

L'une des adresses gourmandes les plus réputées de l'agglomération chalonnaise tire sa révérence... et affiche une retraite bien méritée. Le coup de coeur d'info-chalon.com.

"Quelqu'un est venu frapper à notre porte... et elle s'appelle retraite" répondait Corinne Lagareiro au téléphone à une cliente désireuse de réserver une table, le tout avec beaucoup d'émotions dans la voix, et les larmes aux yeux. C'est toute une vie, une vie pleine de labeurs, pleine de doutes, de ténacité et de réussite, qui arrive à son terme, avec une retraite bien méritée pour Corinne et Jean Lagareiro.

Au fil des décennies, avec leurs caractères et leurs passions pour le travail bien fait, Corinne et Jean ont fait du Guide de Marloux, une adresse incontournable de la gastronomie bourguignonne. Combien d'entre nous ont goûté au moins une fois les plats concoctés dans les cuisines de Jean ? Combien d'entre nous sont sortis de ce lieu hors-norme en terme d'accueil avec le bout du ventre bien tendu ?

C'est avec beaucoup d'émotions, aussi de notre côté, que nous écrivons ces quelques lignes, pour saluer et remercier Jean et Corinne, pour leur sympathie et accueil infaillible, dans ce Guide de Marloux, emblématique.

La retraite.. mais bien des projets en tête

Le Chef Jean du haut de ses 60 ans, n'entend pas s'installer dans un rocking-chair, sur le rond-point du Guide, mais bien s'élancer en soutien au fiston qui a monté son entreprise d'élagage. "J'ai trois amours dans la vie, ma femme, mon restau et la terre". C'est donc vers la terre qu'il entend se diriger, et proposer ses services d'entretien extérieur et petits travaux. Pour Corinne, la liste de choses à faire est tellement longue, qu'elle ne devrait pas manquer d'activités, entre le sport, le théâtre, les petits-enfants, la famille et les copains.

Le restaurant du Guide de Marloux ne sera plus restaurant

N'espérez pas découvrir une nouvelle cuisine après le 8 décembre, jour du dernier service des Lagareiro, puisque l'acquéreur n'est en rien un acteur de la restauration. Avec le simple bouche à oreille, ce sont des dizaines de clients qui ont fait savoir qu'ils voulaient venir une dernière fois déguster les plats du Guide. Faute de places disponibles, même en serrant des coudes, Corinne se voit dans l'obligation de refuser du monde. Pire, le 8, pour leur dernier repas servi, ils ont osé porter les capacités à 70 couverts, d'ores et déjà réservés.

Dominique Houriez, qui officie depuis 7 ans dans les cuisines et Maël Henneguet depuis 10 ans, malgré ses 25 ans, eux-aussi, avaient les larmes aux yeux, ce vendredi matin, au moment d'évoquer ces années passées aux côtés de Corinne et Jean. "C'est une vraie famille qu'on avait, un vrai bonheur de travailler à leurs côtés". Le jeune commis de cuisine partira vers d'autres cieux, avec sous le coude, toutes les recettes secrètes de la maison, avec la bénédiction de Jean, "ça fait deux ans qu'ils les notent et les enregistrent, elles sont à lui maintenant".

Si vraiment, vous souhaitez leur rendre visite une dernière fois, avant la fermeture définitive, contactez-les .. mais faîtes plutôt le pari du service traiteur, qui fonctionne jusqu'au 8 décembre également.

Le 15 décembre, le Guide de Marloux organise un vide-restaurant de 9h à 19h, avec de belles affaires à réaliser. Toute une panoplie de matériels emmagasinés depuis des décennies seront proposés à la vente, à tous les prix, histoire de satisfaire tous les portefeuilles.

Les locaux rachetés par une association, serviront à organiser, à raison d'une fois par mois, des séminaires internes et autres séances de formation.

A toute l'équipe du Guide de Marloux, nous profitons de cette occasion pour leur adresser tout plein de bonheur dans la suite... et on oubliera pas de solliciter Maël de temps à autre pour lui soutirer quelques recettes du chef Jean.

Laurent Guillaumé