MEDEF 71 - LIA, l'animatrice du soir, bluffante...

Depuis quelques semaines, une nouvelle collaboratrice au sein de l'équipe du MEDEF Saône et Loire était mise en avant. Ce jeudi soir, le "mystère" a été levé.

Elle s'appelle LIA, et c'est un profil totalement "confectionné" à partir des paramètres fixés par l'équipe du MEDEF de Saône et Loire. Ces dernières semaines, elle avait été mise en avant sur la plupart des outils de communication de l'organisation patronale départementale. Et ce jeudi soir, pour leur rendez-vous annuel, le 12e du nom, LIA a accueilli le public. Tout était réuni pour donner vie à ce personnage, subjuguant l'assemblée jusqu'au bout. Une belle démonstration de la capacité de l'intelligence artificielle alors que les débouchés ne font qu'émerger.

L.G