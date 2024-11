GROUPE ATLANTIC - "Et de 5..." s'est félicité Sébastien Martin

"La 5e usine en l'espace de 2 ans sur le Grand Chalon" a salué Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, et chantre de la réindustrialisation nationale. Une démonstration que la stratégie portée le territoire du Grand Chalon séduit et qu'elle doit servir de modèle à bien des territoires en souffrance. "Ça me réconforte de savoir que c'est plus simple ici et plus compliqué ailleurs" a-t-il d'ailleurs répondu aux propos d'Emmanuel CAILLE, Directeur Général Groupe Atlantic- Industrie. A tour de rôle, les acteurs du dossier ont tenu à saluer la réactivité et le professionnalisme de l'équipe de la Mission Développement Economique du Grand Chalon, dans l'aboutissement du dossier d'implantation.

L’investissement de près de 150 millions d’euros de la part du groupe permettra, dans un premier temps, la création de 300 emplois à horizon 2027, avec un premier jet à l'ouverture de quelques 150 postes à pourvoir. Même si les premiers recrutements ont déjà été effectués, le groupe Atlantic recherche des profils très divers et en nombre, avec ou sans expérience. De conducteurs de ligne à la maintenance, il suffit d'adresser vos CV à [email protected]

"Je tenais à saluer la transparence et l'honneteté de nos échanges depuis le début" a précisé Sébastien Martin, à l'adresse des représentants du groupe Atlantic, "alors qu'aujourd'hui, on parle plus de difficultés que de réussite, ici il faut se réjouir. Il faut tenir bon dans le pari de la réindustrialisation, en 3 ans, notre territoire a créé 1000 emplois industriels supplémentaires, pour les porter aujourd'hui à 11000". Un pari qui se fait en lien avec la formation des jeunes chalonnais a poursuivi le Président du Grand Chalon, considérant "qu'on a un besoin de main d'oeuvre qualifiée pour poursuivre l'Histoire qui s'écrira demain".

Laurent Guillaumé