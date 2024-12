Enjeu conso pour consommer responsable : des ateliers proposés par le CCAS avec UFC Que Choisir et France Emploi Domicile.

Pouvoir mieux faire en matière d’économie de consommation est toujours possible à condition d’être informé voire être formé. C’est pourquoi le CCAS de Châtenoy le Royal organise des séances d’informations en partenariat avec des instances spécialisées.

Ce lundi 25 novembre, UFC Que Choisir et France Emploi Domicile étaient présents pour parler prévention aux retraités sur les écogestes pour le compte de l’Institution de prévoyance et Retraite Collective des Employés de Maison. (IRCEM)

Gilles Castaing président d’UFC Que Choisir et son épouse ont tous les deux ouvert la séance par une présentation de l’association.

Ils avaient préparé 5 ateliers sur des sujets directement en lien avec le mode de vie de la population : l’énergie, l’eau les écogestes, l’air, le démarchage, la protection des données personnelles.

Chaque thématique était reprise sous forme de questions auxquelles les participants devaient répondre à l’aide de fiches couleur. Les explications données par madame Castaing ou monsieur Castaing apportaient de l’éclairage et inhibaient des idées reçues sans pour autant faire culpabiliser les personnes mais en les aidant à mieux comprendre les enjeux pour notre planète et surtout pour notre porte-monnaie, notre protection. Pour réaliser ces animations, les équipes de bénévoles ont suivi une formation.

Un autre aspect qui concerne directement les personnes, c’est l’aide et l’emploi à domicile présentée par Sabine Bonnet animatrice régionale BFC de France Emploi Domicile.

France Emploi Domicile rassemble l’ensemble des acteurs-clés de l’emploi à domicile, et notamment les partenaires sociaux représentatifs au sein des branches des assistants maternels et salariés du particulier employeur, l’organisation professionnelle représentative des particuliers employeurs, la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM), les organisations syndicales de salariés (CFDT, CGT, CSAFAM, FO, SPAMAF, UNSA), le Groupe IRCEM, groupe de protection sociale, à gestion paritaire et à but non lucratif, Iperia : plateforme nationale de professionnalisation du secteur qui œuvre depuis 1994 à la reconnaissance et à la valorisation des métiers de la famille et du domicile entre particulier employeur et son salarié, l’Association Paritaire Nationale d'Information et d'Innovation (APNI), la Fédération Mandataires (FMF) qui rassemble 150 structures mandataires dont le CCAS de Châtenoy le Royal.

L’IRCEM a mandaté France Emploi Domicile pour organiser sur les territoires des actions de prévention pour les retraités du secteur dont cette prévention sur les Ecogestes organisée avec UFC Que Choisir.

Sandrine Bonnet a abordé d’autres nouveautés du secteur de l’Emploi à domicile pouvant intéresser les personnes présentes.

Un après-midi bien chargé en informations mais bénéfique pour la dizaine de personnes présentes à la salle Rameau.

C.Cléaux