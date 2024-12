Avec ‘Le Comptoir de Mathilde’, entrez dans le palais des saveurs

Une chocolaterie & épicerie fine où toutes les spécialités sont à découvrir !

La jolie épicerie fine « Le Comptoir de Mathilde » située 59 Grande Rue à Chalon-sur-Saône vient d’ouvrir récemment. Dans cette franchise, créée en 2007, qui compte 140 magasins, si la spécialité majeure reste la pâte à tartiner, le chocolat et le baba au rhum, elle propose aussi à sa clientèle des spécialités françaises et d’ailleurs où vous découvrirez des produits de qualité, réalisés par des producteurs partenaires du sud, et de maisons réputées!

La petite histoire du Comptoir de Mathilde est simple : ‘’Cela part de la Grand-mère qui avait fait des chocolats à son petit fils Richard Fournier, celui-ci ensuite est devenu artisan chocolatier. Il a voulu rendre hommage à sa grand-mère en ouvrant des commerces au nom du ‘Comptoir de Mathilde’!’’.

Des chocolats en provenance d’Avignon, fabriqués au pied du Mont Ventoux, c’est là où tout a commencé, avec la création du chocolat cassé, du chocolat de Noël, des biscuits : comme les madeleines... mais sa spécialité sera les pates à tartiner sans huile de palme sans O.G.M avec 30% de noisettes.

Vous trouverez également dans cette épicerie fine le côté salé, de l’apéritif au digestif : Les liqueurs, les rhums arrangés, tout ce qui est tartinable ou autre pour l’apéro mais aussi à cuisiner et à incorporer dans les préparations, des terrines, des préparations culinaires à base d’huile, de vinaigre, de sels (de roche et marin), de poivre, des moutardes arrangées et ‘les mathildettes’ qui vont être des mélanges d’épices… mais aussi des sauces et des pains d’épices.

Seront mis également à la vente, toute une gamme d’accessoires comme des planches à découper, les mugs, des petits plateaux, tires bouchons, petites cuillères, tartineurs … Vous pouvez également confectionner et personnaliser vous-même vos cadeaux de coffrets gourmands de Noël à offrir ou a s’offrir.

Sur place Dylan (Responsable du magasin) et Irène (vendeuse) vous conseilleront sur les meilleurs choix afin de faire saliver vos papilles !

« Le Comptoir de Mathilde », située 59 Grande Rue à Chalon-sur-Saône est ouvert le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 13 h (tél 03 85 96 02 35). Pendant le mois de décembre 2024, le magasin est ouvert du Lundi au dimanche de 10 h à 19 h.

Publi-information