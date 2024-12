Le périscolaire et l’Espace Royal Jeunes dans l’action pour le Téléthon mardi 26 et jeudi 28 novembre.

L’AFM Téléthon, ses missions et son but :

De longue date, L'AFM-Téléthon agit pour défendre les droits des malades, faire progresser la citoyenneté des personnes en situation de handicap et faire reconnaître les maladies rares.

Innovation scientifique, médicale, sociale et technologique, l’AFM-Téléthon est pionnière dans la recherche et l’amélioration du quotidien des malades. Trois missions sont au cœur de son engagement : Guérir, Aider, Communiquer.

Comme de nombreux citoyens, les responsables des CCAS, associations, mairies et bien d’autres ne sont pas insensibles à cette grande cause qui rassemble parents, enfants touchés de près par ces maladies rares pour lesquelles, pendant trop longtemps, aucun fond n’était débloqué pour la recherche de solutions non seulement pour sauver mais pour juste permettre de vivre !

La directrice du CCAS de Châtenoy Alexandra Bourgogne, les animateurs et animatrices, la responsable du service des garderies Marie-Christine Poillot, soutenus par la mairie, ont apporté leur contribution à cette cause nationale avec les enfants des écoles pendant le temps des animations périscolaires et les Ados de l’Espace Royal Jeunes (ERJ).

Les enfants ont relevé des challenges sportifs et confectionné des sachets de friandises, des créations manuelles vendus aux parents et aux visiteurs lors des deux soirées ouvertes à la vente.

La première soirée a eu lieu à l’Arc en ciel le mardi, monsieur le maire Vincent Bergeret et des adjoints à la mairie sont venus soutenir les organisateurs et les enfants pour cette initiative, initiative saluée par monsieur le Maire.

Michel Camus de l’AFM Téléthon a lui aussi salué la participation au téléthon des enfants et des grands.

A Jacques Prévert le jeudi, il y avait en plus la vente de crêpes confectionnées par les jeunes de l’ERJ et leurs animateurs Léogadie et Saïd. On pouvait noter aussi la présence d’élus.

Pour les retardataires, les objets et friandises sont toujours en vente et ce, jusqu’à fin décembre (vacances de Noël). N’hésitez pas à demander aux animateurs du périscolaire.

C.Cléaux