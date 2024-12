Pour satisfaire toutes les envies des amateurs de vins et spiritueux, une adresse à retenir: Le Cellier Saint Vincent!

Le Cellier est l’endroit parfait pour tous les amateurs de vins et spiritueux qui cherchent à découvrir des produits de qualité.

Vous y retrouverez forcément la bouteille qui conviendra à vos envies et votre budget. Grâce à une collaboration avec des vignerons de renom mais aussi de jeunes talents, le Cellier met à l’honneur le travail de passionnés. Les amateurs de spiritueux et autres boissons ne seront pas en reste non plus pour dénicher le flacon qui les fera voyager dans le monde entier. Whiskies, rhums, liqueurs, eau-de-vie, bières mais aussi des jus de fruits… il y en a pour tous les goûts.

Le Cellier Saint Vincent c'est:

· Plus de 800 références de vins de toutes régions et sur différents millésimes.

· Une sélection de grands vins de Bourgogne

· Une large gamme de Champagne de vignerons indépendants mais aussi de marques mais aussi toute une sélection de vins Italiens, Espagnols et du nouveau monde.

· Entre 150 et 200 whiskies et rhums pour tous les goûts et pour tous les budgets toute l’année.

· Des spiritueux (eaux-de-vie et liqueurs) des quatre coins du monde.

· Des bières et jus de fruits artisanaux et des coffrets cadeaux pour les fêtes de fin d’année

· Un deuxième magasin dans le centre ville de Chalon-sur-Saône dédié aux articles de caves (verres, objets, livres, carafes…)

· Un lieu de dégustation entièrement rénovée pouvant accueillir 20 à 25 personnes. Des soirées dégustations à thème (vins et spiritueux) sur inscription mais aussi la possibilité de privatiser les lieux pour des soirées dégustations sur-mesure. Des animations à domicile et dans les lieux de séjours (Gîtes, chambres d’hôtes, hôtels) pour des événements privés (EVG-EVJF, anniversaire, départ en retraite, séminaire…)

· Une carte fidélité, des bons cadeaux

· Les livraisons gratuites à Chalon-sur-Saône et sa couronne proche.

· Des expéditions avec Colissimo en France mais aussi en Europe.

· Coffrets cadeaux entreprise sur-mesure

· La location d’un stockage de bouteilles en cave. Confiez-nous vos bouteilles pour un vieillissement optimal dans les meilleures conditions possibles.

· Des conseils avisés par toute l’équipe pour réussir vos accords mets et vins ou trouver le cadeau qui plaira à coup sûr !

· Des animations dégustations tout au long de l’année pour vous partager nos coups de cœur.

· Une newsletter régulière et des réseaux sociaux (Facebook, Instagram) actifs pour suivre notre actualité.

Cellier Saint Vincent 14 Place Saint Vincent à Chalon Sur Saône est ouvert en décembre tous les jours de 9h00 à 19h15 et les Mardis 24 et 31 décembre : 9h00-18h00 tél 03.85.48.78.25 / [email protected] , https://www.celliersaintvincent.fr/ (lien actif) et Facebook et Instagram

(l’abus d’alcol est dangereux pour la santé,à consommer avec modération)

(photographie de dégustation, envoyée par le Cellier Saint vincent)

Publi-information

