HANDBALL CLUB SAINT-MARCEL - L’équipe fanion enchaine à l’extérieur :

Ce week-end, l’équipe fanion du HBSM se déplaçait en effectif réduit sur le terrain de Migennes, déplacement lointain et compliqué pour les verts. Mais les joueurs de Joseph BRAUD réalisent une première période sérieuse puisqu’ils mènent à la pause sur le score de 17 à 14. La deuxième période est un peu plus délicate, mais emmenée par le jeune Nolan DOS SANTOS, auteur de 7 buts, et leur gardien et capitaine Alexandre MOUTARD auteur de 13 arrêts, les verts s’imposent sur le score de 28 à 23 dans l’Yonne et ramènent un précieux succès. Prochain match pour l’équipe, ce week-end à domicile contre Sanvignes.

L’équipe réserve arrache le match nul

En déplacement à Digoin, l’équipe réserve a dû s’arracher pour repartir avec un match nul. En effet, dans un match âpre et moyen techniquement, les joueurs du HBSM n’ont rien lâché et ont pu compter sur leur gardien Renaud CHEVALIER auteur de 21 arrêts pour arracher le match nul chez la lanterne rouge. Prochaine rencontre pour le groupe, ce samedi contre l’entente Pernand/Beaune.



Les autres résultats :

Défaite des -18 niveau promotion sur le terrain de Longvic B 37 à 24.

Victoire des -15 A niveau honneur contre l’équipe de Buxy 49 à 10.

Victoire des -13 excellence contre Poligny/Arbois 38 à 30.

Les résultats de l’Entente Saônoise :

L’équipe première se déplaçait sur le terrain de Mâcon, équipe solide et expérimentée dans le championnat de pré-nationale dame. Hélas, malgré un bon match les filles s’inclinent d’un petit but 26 à 25. L’équipe réserve, quant à elle, en déplacement à Sanvignes s’inclinera sur le score de 28 à 20.

Les autres résultats :

Victoire des -18 promotion 35 à 29 à Pouilley-les Vignes.

Défaite des -18B 40 à 8 à Quingey Val de Loue.

Défaire des -15 sur le terrain de Chaussin 46 à 19.

Victoire des -13 A contre les -13 B 32 à 9.