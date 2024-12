Cérémonie républicaine de remise du Diplôme National du Brevet (DNB) au Collège Le Petit Prétan à Givry

C'est sous la direction de M. Poinsot, principal du collège, en présence d’une assemblée d’environ 200 personnes : les élèves et leurs parents, Mme Dutartre, principale adjointe et les professeurs principaux des classes de 3ème, que cette cérémonie a eu lieu.



"L'obtention du diplôme national du brevet constitue un moment important dans la vie des élèves : il ponctue la fin de la scolarité commune à tous les collégiens et ouvre la voie vers une autre phase, plus spécifique à chacun et répondant aux premiers choix d'orientation." a indiqué Monsieur Poinsot.

Le collège de Givry a donc souhaité valoriser cette étape au cours d’une cérémonie républicaine.



Monsieur Poinsot a ainsi félicité les élèves pour leur réussite. Il a également souligné l'importance du soutien des parents et des enseignants dans l'obtention du DNB et les en a remercié.

Monsieur le principal a ensuite rappelé aux élèves l’importance de ce premier diplôme, qui certifie leur niveau scolaire et inaugure l’accès à d'autres voies de formation qu'elles soient générales, technologiques ou professionnelles.

Enfin, Monsieur Poinsot a évoqué la fierté de l'ensemble de l'équipe éducative devant les bons résultats des élèves.

En effet, sur 102 élèves de 3ème, 61 ont obtenu la mention « Très bien » à l’examen de juin 2024 !



Les élèves ont ensuite rejoint leur professeur principal de 3ème qui leur a remis leur diplôme en main propre, en présence de leurs parents.



Pratiquement tous les élèves étaient présents avec leurs familles.

La soirée s'est terminée par un moment de convivialité.

Les anciens collégiens étaient très contents de se retrouver et de pouvoir échanger avec leurs professeurs.

Amandine CERRONE.