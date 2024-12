CONTROLE ANTI-FRAUDE - Au Stade-Fontaine au loup, une OQTF, du trafic de stupéfiants, du travail dissimulé... le bilan du contrôle du jour est long

Yves Séguy, Préfet de Saône et Loire, a participé au CODAF, comité opérationnel départemental anti-fraude, mené ce mercredi après-midi dans plusieurs commerces du quartier du Stade. Et le bilan est lourd.

Sur réquisition du Procureur de la République de Chalon sur Saône, l'opération anti-fraudes menée ce mercredi après-midi, dans les commerces du centre commercial du Stade-Fontaine au Loup, a révélé un grand nombre d'infractions. Placé sous la direction du Commandant Boyer, avec le renfort de trois autres commissariats de Saône et Loire, et la présence du groupe d'intervention cynophile, l'opération a coché un grand nombre de cases.

Une personne attablée au café, était en OQTF. Il a été immédiatement appréhendé par les forces de l'ordre, avec l'ouverture de la procédure d'expulsion. Plus concrètement, des doses de cannabis ont été saisies. Préparées et emballées, le constat de trafic a été formalisé.

Parallèlement, des cigarettes de contrebande, plus d'une dizaine de cartouches ont été également saisies. Ils feront l'objet d'une contravention douanière et d'une destruction.

A noter que le CODAF mené ce jour, a été réalisé conjointement avec l'Inspection du Travail et les services vétérinaires. Des cas de travail dissimulé ont été constatés, et feront l'objet d'une procédure.

Les infractions ne se limitent pas à cela non plus. Dans le café, il a été constaté des travaux d'ampleur, menés dans ce bâtiment, propriété de la ville de Chalon. Des modifications de structure intérieure ont été menées en toute illégalité, et verbalisées ce jour par les autorités. A noter qu'un dispositif de vidéo-surveillance, non-déclarée, a été constaté également.

Deux des trois commerces contrôlés, présentaient des infractions, et des procédures pénales et judiciaires vont être menées. Une fermeture administrative pour l'un des commerces est éventuellement sur la table, au regard des infractions relevées.

