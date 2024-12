Conseil municipal du 25 Novembre : des travaux en régie pour minimiser les coûts d’investissement de certains projets.

Les communes ont besoin d’investir pour répondre aux besoins des habitants et tous les moyens sont recherchés afin de réduire les coûts et l’endettement.

La commune de Crissey n’échappe pas à la règle et en ces périodes où les dotations de l’état (DGF) sont d’année en année en nette diminution, pour investir et réaliser des travaux, les communes ont recours aux réalisations, aux travaux en régie par les agents des services.

Au conseil municipal du 25 novembre, après avoir délibéré sur les questions de révision de tarifs du crématorium, de protections sociales pour les agents, de tarifs entre communes pour les enfants scolarisés dans une autre commune que sa commune de référence, de questions d’urbanisme… Monsieur le maire Pascal Boulling a parlé des gros investissements en cours et de ceux à venir.

Photo d'archives C.Cléaux

L’épicerie, bar de Crissey

Pascal Boulling rappelle : « La commune s’est rendue acquéreur du bar tabac situé le long de la rue principale de la commune. Nous avons fait appel à un cabinet extérieur pour faire une évaluation des coûts afin de pouvoir ouvrir un commerce. Le montant exorbitant de rénovation s’élevait à plus de 650 000 € au départ, coût insupportable pour notre collectivité. La décision fût choisie de prendre en charge le maximum de choses par la commune : travail en régie, choix d’artisans crissotins ou très locaux, suivi de chantier par les élus et les responsables des services techniques de la mairie, les choix judicieux de mise en œuvre…, ont réduit considérablement le montant. Aujourd’hui coût d’investissement de la première tranche : 50 000 € et 30 000 € pour la deuxième tranche à venir. La première tranche consiste à mettre à disposition une partie du bâtiment de l’ancien bar tabac pour la création d’une épicerie par le propriétaire d’un proximarché de St Cosme. Les travaux de démolition et de suivi se font en régie. »

Les salles dans le bâtiment associatif Rue des Confréries.

La prévision de fermeture de la salle des fêtes, pour réhabilitation, a conduit la mairie à créer des salles afin de permettre aux associations qui utilisaient la salle des fêtes et annexes de pouvoir continuer leurs activités pendant la période de travaux.

Une première salle multi-activités rue des Confréries sera bientôt à disposition (inauguration courant décembre), 2 autres pièces, une pour le théâtre et l’autre pour les boules sont en phase de réalisation. Les agents et les membres de la commission urbanisme ont réalisé en régie le cahier des charges et analyser les appels d’offres. Les élus avaient à charge de répondre aux associations.

Toutes ces nouvelles dispositions ont nécessité que le personnel de la mairie soit formé à l’exploitation, à l’analyses des documents relatifs aux appels d’offres.

D’autres travaux ont été faits en régie sur la commune : le local boules, sa mise hors d’eau, plus le suivi de la pose de bac acier...

La Maison d’assistantes maternelles (MAM) dans la maison Bourgeois,

Un projet qui a vu le jour en 2023 et qui avance bien et devrait être opérationnel fin du premier trimestre 2025. Des travaux sont à réaliser sur la toiture.

La structure capable d’accueillir 12 enfants simultanément, dédié à la petite enfance, va bénéficier de sa position de proximité avec l’école maternelle, le restaurant scolaire… Monsieur le maire a précisé que la priorité serait de mise pour les enfants crissotins.

Pour 2025, un gros morceau attend les crissotins avec la réhabilitation de la salle des fêtes dont la maitrise d’œuvre a été confiée à une société extérieure. 2025 c’est aussi le Bar et la MAM.

Pour tous ces gros chantiers, la mairie a fait des demandes de subventions partout où il est possible d’avoir des aides. Il faut noter aussi que dans ces bâtiments rachetés par la commune, les travaux pour vider le contenu ont été exécutés par les secrétaires de mairie, les agents et les élus, c’est ce que monsieur le maire appelle la solidarité en direction des habitants.

C.Cléaux